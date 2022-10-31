Harfiyat kamyonu işçi servisine arkadan çarptı 7 kişi yaralandı

Kaza,sabah saat 07.30 sıralarında Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Tugay Demir yönetimindeki 34 JJA 11 plakalı servis minibüsüne arkadan gelen 34 DNJ 632 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis minibüsü de Halil Celep yönetimindeki 34 DIH 523 plakalı kamyonete çarparak durabildi.
İçerisinde 20'ye yakın işçinin bulunduğu servis minibüsünde şoför ve 6 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü.