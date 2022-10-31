Son dakika: KPSS soruşturmasında yeni gelişme! Detaylara SABAH ulaştı: 4 soruda esinlenme iddiası

HALİS AYGÜN'E SORUŞTURMA İZNİ

Raporda, soru şaibesinin tartışılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınan eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile bir kısım uzmanlar hakkında soruşturma izni verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı uzmanlara soruşturma izni verilmemesine ilişkin geniş bir tahkikatın yapılabilmesi adına hepsi için soruşturma izni verilmesi için karara itiraz etti. İtiraz Danıştay'a gönderildi.