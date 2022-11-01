Akar, Haktanır’la bakanlıkta görüşecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kimyasal silah kullandığı" iddialarına yönelik tepkisiyle gündeme gelen oyuncu Burak Haktanır ile bir araya gelecek. Yönetmen Özcan Alper, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde, TSK'nın terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığını öne süren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına tepki göstererek, ödülünü Fincancı'ya ithaf etmişti. Haktanır da bu sözlere "O kadın TSK'ya iftira attı" diyerek tepki göstermişti. Akar, gösterdiği duruştan dolayı arayarak tebriklerini ilettiği Haktanır ile bakanlıkta görüşecek.