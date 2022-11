Ankara Büyükşehir Belediyesi 50 milyarlık bütçesiyle sadece 175 kişiye destek verebildi

'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇİFTÇİYİ, VATANDAŞI YARI YOLDA BIRAKTI'

"Daha ellerimiz aşağıya inmeden ASKİ herkese mesaj atmış. 'Sosyal yardımları ASKİ'ye yapılan su indirimi nedeniyle veremeyeceğiz' diye. Yahu aceleniz ne, daha elimiz yukarıdan aşağıya inmedi. Daha bu ayki ASKİ tahakkukları gerçekleşmedi. ASKİ'nin şu an Ekim ayında hiçbir gelir kaybı yoktur değerli kardeşlerim. Bunu lütfen İller Bankası'ndan bu ay belediyelere gelen payı yüzde 60 artmıştır. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi 1 milyar aylık iller bankasından merkezi hükümet ödeneği alıyorsa, bu ödenek 1 milyar 600 milyon olarak bu ay hesaplarına yatmıştır. Şimdi soruyorum; Diyorum ki tarımsal hibeleri vermediniz, çiftçiyi yarı yolda bıraktınız. Sosyal yardımları vermediniz, vatandaşı yarı yolda bıraktınız. Kasanıza giren bu kadar parayı ne yaptınız? İşte biz kasamızdaki her kuruşu vatandaşımızla paylaşıyoruz, paylaşmaya da devam edeceğiz. Belediyenin gerçek sahibi sizsiniz. Belediyenin kasasındaki her kuruşun sahibi sizsiniz ve bizim sizinle kader birliğimiz var değerli kardeşlerim. Bir dilim ekmeğimizi sizinle paylaşmak bizim için onurdur, şereftir. Allah'a hamd ediyorum, bizlere yeni bir hayır kapısı, hizmet kapısı açtığı için.