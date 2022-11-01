Ankara Büyükşehir Belediyesi 50 milyarlık bütçesiyle sadece 175 kişiye destek verebildi

Ankara AK Parti İl Başkanlığı önderliğinde Kahramankazan Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin su indirimini gerekçe gösterip bazı sosyal yardımlarla birlikte arpa ve buğday tohumu desteğini veremeyeceğini açıklamasının ardından 550 çiftçiye 200 ton buğday, 150 ton da arpa olmak üzere toplam 350 ton hibe tohum desteğinde bulundu. Törene çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.
Törene AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Lütfiye Selva Çam, Zeynep Yıldız, ve vatandaşlar katıldı.
CHP belediyeciliğini anlatan Ankara AK Parti il Başkanı Hakan Han Özcan, "Rabbime şükürler olsun AK Parti'de sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun belediyecilik döneminde uyguladığı, ürettiği yeni projeler ve Türkiye'ye aşolamış olduğu AK Parti ile beraber engellisinden yaşlısına, tarımından diğer sosyal faaliyetlere kadar birçok alanda biz AK belediyeciliği cumhurbaşkanımızın öncülüğünde öğrenmiş olduk. İlçe belediyemizin bütçesinin oranına baktığımız zaman Büyükşehir'e göre katbekat hizmet yaptığını görmüş olduk ve şu anda Kahramankazan Belediye Başkanımızın öncülüğünde, Kahramankazan hani eskiden denirdi ki taşra ama artık bir metropol ilçe oldu.
Kimlerin iş yaptığını, kimin haklı olduğunu, kimin vatandaşın yanında olduğunu, kimlerin de ütopik hayallerin peşinde koştuğunu başka hülyalara girdiğini masaları devrilirse oradan ben çıkarım diye hem İstanbul'da hem Ankara'da bir hayal derdinde olduğunu gördük. Üç buçuk dört yıl gitti yazık günah sen Ankara Büyükşehir belediye başkanı olmuşsun gelip şurada son bir yılını da değerlendir de Ankara'daki görevin bittiği zaman en azından toplumun içine çıkabilesin, Ankara'ya hizmet ettim diyebilesin. Sadece dertleri heykel yapmak musluk açmak başka bir dertleri yok. Bizler Allah'ın izniyle devletimizle milletvekillerimizle hükümetimizle belediye başkanlarımızla ilçe başkanlarımızla belediyelerimizle tamamen bir aile olarak vatandaşımıza hadim olmadan hiçbir an geri durmayacağız.
Törende çiftçilere hitaben konuşan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Büyükşehir Bütçesinin Kahramankazan Belediyesinin bütçesinin 66 katı büyüklüğünde olduğunu hatırlatarak "Sayın il başkanımız da bir çağrı yaptı tüm belediye başkanı arkadaşlarımıza. 'Herkes vatandaşı için taşın altına elini koyacak' dedi. Biz de hemen il başkanımızın çağrısına icabet ettik. 'Tabii ki başımız gözümüz üstüne' dedik.
'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇİFTÇİYİ, VATANDAŞI YARI YOLDA BIRAKTI'
"Daha ellerimiz aşağıya inmeden ASKİ herkese mesaj atmış. 'Sosyal yardımları ASKİ'ye yapılan su indirimi nedeniyle veremeyeceğiz' diye. Yahu aceleniz ne, daha elimiz yukarıdan aşağıya inmedi. Daha bu ayki ASKİ tahakkukları gerçekleşmedi. ASKİ'nin şu an Ekim ayında hiçbir gelir kaybı yoktur değerli kardeşlerim. Bunu lütfen İller Bankası'ndan bu ay belediyelere gelen payı yüzde 60 artmıştır. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi 1 milyar aylık iller bankasından merkezi hükümet ödeneği alıyorsa, bu ödenek 1 milyar 600 milyon olarak bu ay hesaplarına yatmıştır. Şimdi soruyorum; Diyorum ki tarımsal hibeleri vermediniz, çiftçiyi yarı yolda bıraktınız. Sosyal yardımları vermediniz, vatandaşı yarı yolda bıraktınız. Kasanıza giren bu kadar parayı ne yaptınız? İşte biz kasamızdaki her kuruşu vatandaşımızla paylaşıyoruz, paylaşmaya da devam edeceğiz. Belediyenin gerçek sahibi sizsiniz. Belediyenin kasasındaki her kuruşun sahibi sizsiniz ve bizim sizinle kader birliğimiz var değerli kardeşlerim. Bir dilim ekmeğimizi sizinle paylaşmak bizim için onurdur, şereftir. Allah'a hamd ediyorum, bizlere yeni bir hayır kapısı, hizmet kapısı açtığı için.
Geçen hafta Büyükşehir'in herkese attığı cep telefonu mesajını hatırlatarak "İlçelerde belediye başkanlarının da adını vererek, Kazan'daki çiftçilerimize de mesaj gelmiş. 'Sayın Serhat Oğuz bu destekleri vereceğini söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz' Sayın Mansur Yavaş ben de size çok teşekkür ediyorum. İlçemde çözümün adresini çiftçilerime gösterdiğin için. Sizleri hiçbir zaman yarı yolda bırakmıyoruz değerli kardeşlerim. Gücümüz neye yetiyorsa, sonuna kadar yanınızdayız. Bugün ne yaptık. Bakın 550 kardeşime arpa ve buğday desteği veriyoruz" diye konuştu.