Bayram afişlerini kesen üç CHP’li gözaltına alındı

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy, açıklama yaparak şunları söyledi: Üzerinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin ve şanlı Türk Bayrağı'mızın bulunduğu kutlama afişlerine saldırıyı yapan kişilerin CHP'li Ceyhan Belediyesi personeli olduğu güvenlik güçlerimiz tarafından tespit edildi. İçerisinde Ceyhan Belediye Başkanı'nın makam şöförününde olduğu 3 kişi gözaltı işlemi yapıldıktan sonra ifadeleri alınarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha önce de söylediğimiz gibi, bugüne kadar hiç kimsenin milli ve manevi değerlerimize, AK Parti'mizin kurumsal kimliğine saldırmasına müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. CHP'li Ceyhan Belediyesi personelinin, üzerinde Atatürk'ün resminin ve Türk Bayrağı'mızın olduğu kutlama afişlerimize yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu üç personelin Ceyhanlılara hizmet etmesi gereken makam aracıyla, gece saat 01.30'da bu eylemi gerçekleştirmiş olması da Ceyhan Belediyesi'ndeki başıboşluğu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Olayın bir diğer vahim boyutu da bu personelin üzerlerinde kesici alet taşıyarak bu aletle afişlerimizi yırtmasıdır. Belediye personellerinin üzerlerinde veya araçlarında bu aletlerle dolaşmaları nasıl açıklanabilir? Belediye Başkanı Sn. Hülya Erdem üç personeline, bir makam aracına sahip çıkamıyorsa o koltuğu boşa işgal etmesin"