Ecdadımızın yaptığı gibi insanı merkeze alan bilim anlayışıyla yeniden yükselme vakti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine/Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni'nde konuştu:Eşref-i mahlukat olan insanı, eşya seviyesine indirgeyen zihniyetin önümüze serdiği imkânlarla gidilebilecek yolun artık sonuna gelinmiştir. Artık tıpkı Farabi'den İbn-i Sina'ya, Biruni'den Uluğ Bey'e ecdadın nice büyük âlimlerinin yaptığı gibi insanın eşref-i mahlukat vasfıyla merkezinde yer aldığı bir bilim anlayışını yeniden yükseltmenin vaktidir diyoruz.'Türkiye Yüzyılı' hepimiz için deniz feneri mahiyetinde bir rehber, bir yol gösterici olacak. "Türkiye Yüzyılı" vizyonu, Türk dünyası başta olmak üzere tüm dost ve kardeş ülkelerle ortak geleceğin vizyonu olarak tasarlandı.Her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz. Küresel salgın imtihanımızı alnımızın akıyla verdik. Kanser hastalıklarında koruyucu sağlık hizmetleri ve tedavi konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Yerli ve milli şirketlerimiz, sağlık alanında dünya çapında hizmet ve teknoloji üretebilecek seviyeye ulaştı.Türkiye Yüzyılı'nın en iddialı alanlarından biri de sağlık. Şehir hastanelerimizle zenginleştirdiğimiz yetişmiş insan kaynağımız, bu başarıda çok büyük pay sahibi. Amacımız, ülkemizi uluslararası sağlık hizmetleri alanında 'Health Türkiye' markasıyla zirveye çıkarmaktır. Gelin birlikte çalışarak ülkemizi dünyanın şifa merkezi yapalım.BAŞKAN Erdoğan dün Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. İki lider, ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra askeri ve savunma sanayii alanındaki işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı. Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'nın Gine Bissau'da inşa edeceği okul için arsa tahsis edilmesinin kendilerini sevindirdiğini ifade etti. ANKARABaşkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca törende Kırgızistan Sağlık Bakanı Gulnara Baatırova (sağdan 2.), Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev (soldan 2.), Kazakistan Sağlık Bakanı Azhar Gınıyat (solda) ve Özbekistan Sağlık Bakanı Behzad Musayev'e ülkelerindeki sağlık çalışanları adına ödül verdi.Erdoğan, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar adına bu yıl altıncısı verilen 2022 TÜSEB ödüllerini de sahiplerine verdi. 2022 TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü'ne Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Halil Kavaklı, 2022 TÜSEB Hizmet Ödülü'ne Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen, 2022 TÜSEB Özel Ödülü'ne Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli layık görüldü. 2022 TÜSEB Teşvik Ödülleri ise Penn State ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tarık Özbolat, Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Çevik, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Öçsoy, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tunca Doğan'a verildi