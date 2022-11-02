Bakan Akar’dan oyuncu Haktanır’a tebrik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kimyasal silah kullandığı" iddialarına yönelik tepkisiyle gündeme gelen oyuncu Burak Haktanır ve babası Ferit Haktanır'ı Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul etti. Burak Haktanır'ı sergilediği duruştan dolayı tebrik eden Akar, "Sizin gibi duyarlı sanatçılarımızın ülkemize, milletimize sahip çıkması her şeyden önce kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkesi için canını veren Mehmetçiğimizin moral ve motivasyonunu artırıyor" dedi. Burak Haktanır da kendisine verilen desteğe teşekkür ederek, "Tek başımıza da olsak biz her zaman doğruları söyleyeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sahip çıkmak, ordumuzu savunmak boynumuzun borcudur" ifadesini kullandı. Yönetmen Özcan Alper, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde, TSK'nın kimyasal silah kullandığını öne süren Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına tepki göstererek ödülünü Fincancı'ya ithaf etmiş, Burak Haktanır da "O kadın TSK'ya iftira attı" diyerek tepki göstermişti.