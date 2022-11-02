Eser ve hizmet düşmanı CHP

CHP, AK Parti tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin gelişmesinde önemli kilometre taşlarından olan sembol projelere hep karşı çıktı. Şehir hastaneleri, savunma sanayi atılımları, ulaşım yatırımları, enerji santralleri ve daha niceleri CHP'ye rağmen hayata geçirildi.

KILIÇDAROĞLU: "PEKİ BU ÜLKEDE HASTALIK YOKSA NE YAPACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 21 Eylül 2017 tarihli konuşmasında, "(Şehir hastanesi) Hastane yapıyorsun. Yüksek maliyetler var. Üç yılda çıkarıyorsun maliyeti, sonra 15-20 yıl para ödüyorsun. Yüzde 70'de hasta garantisi veriyorsun. Peki, bu ülkede hastalık yoksa ne yapacağız" 19 Kasım 2019'da TBMM CHP Grup Toplantısında yaptığı konuşmada ise; "Daha önce bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hepimiz eleştirdik, 'Yanlış yapıyorsunuz' dedik, 'Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek' dedik" iddiasında bulundu.

CHP'YE RAĞMEN 28 BİN 987 YATAKLI 20 ŞEHİR HASTANESİ

Bütün bu propagandaya rağmen toplamda 28 bin 987 yataklı 20 şehir hastanesi tamamlanıp hizmete sunuldu. Halen 15 bin 75 yatak kapasitesine sahip 13 şehir hastanesinin inşasına devam ediliyor.

KARALAMAYA MARUZ KALMIŞTI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, İstanbul Havalimanı'na karşı çıkarak "Kış şartlarında kullanılması felaketlere sebep doğurabilecek İstanbul Havalimanı ile ilgili gerekli tedbirler derhal alınmalıdır. Kış aylarında Atatürk Havalimanı yalnızca özel misafirlere değil halkın da kullanımına açılmalıdır." iddiasında bulunmuştu. Bazı CHP'li milletvekilleri ise iktidara geldiklerinde İstanbul Havalimanını yolcu trafiğine kapatarak, kargo uçaklarına tahsis edeceklerini belirtmişti.

ZİRVENİN SAHİBİ OLDU

İstanbul Havalimanı açılışından bu güne açılışından bugüne 1 milyon 120 bin uçuşla 165 milyon yolcu ağırladı. 4 yıl gibi kısa sürede Avrupa'da zirveye yerleşen ve dünyanın en yoğun 10 havalimanı listesine giren İGA, aldığı ödüllerle de adından söz ettirdi. Bugüne kadar 60'a yakın ödül alan İstanbul Havalimanı, Singapur'daki Changi Havalimanı'nı geride bırakarak 'Dünyanın En İyi Havalimanı' seçildi.

MARMARAY'A KARA PROPAGANDA

Marmaray'ın yapımı sırasında da o dönem CHP Milletvekili olan Umut Oran, sürecin engellenmesi için yoğun gayret sarf etmişti. Oran şu ifadeleri kullanmıştı: "Marmaray'la ilgili olarak bana da farklı kanallardan çok tehlikeli durumları içeren uyarılar ulaşmaktadır."

784 MİLYON YOLCU TAŞIDI

Dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip olan Marmaray, aradan geçen 9 yıllık sürede Türkiye'nin toplam nüfusunun 9,2 katını, megakent İstanbul'un ise 49,5 katını taşıdı. Aradan geçen 9 yıllık sürede 784 milyona yakın yolcu taşıdı.

SAVUNMA SANAYİNİ HEDEF ALDILAR

Dünyanın ilgiliye izlediği savunma sanayi alanındaki gelişmeler de CHP'li siyasiler tarafından hedef alındı. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ukrayna'da motor gelmezse Akıncı Siha uçmuyor, Almanya'da motor gelmezse Altay tankı yürümüyor." iddiasında bulunmuştu. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor." demişti.

13 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYORUZ

Oysa bütün engellemelere rağmen AK Parti döneminde savuma sanayindeki yerlilik oranı yüzde 70'lerin üzerine çıktı. İHA ve SİHA'larımız aralarında Avrupa'nın da olduğu 13 ülkeye ihraç edilir hale geldi.

ENGELLEMEK İÇİN SORU ÖNERGELERİ VERDİLER

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü engellemek için soru önergesi verirken, İstanbul'la İzmir arasını 1,5 saat kısaltan Osmangazi Köprüsü hala ana muhalefetin hedefinde. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hedef alarak "Günde 7 milyon TL, yıllık 2,5 milyar TL'yi köprüden geçmeyenler ödeyecek. Nasıl ödeyecek? Kaç lira zam geldi dün gece mazota, 1,5 lira. İşte böyle ödeyecek." iddiasında bulundu.

KARA PROPAGANDAYI BAKAN ÇÜRÜTTÜ

Bakan Karaismailoğlui "Osmangazi Köprüsü'nün temmuz ayı 25 gün ortalaması günlük 46 bin 785 araç, garantiyi karşılama oranı yüzde 117 oldu" sözleriyle kara propagandayı çürütmüştü. Karayolları Genel Müdürlüğü 1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam maliyetiyle zarar ettiği iddialarının iftira olduğunu ifade ederek "Açılış öngörülenden 1,5 yıl erkene alınarak 622,5 milyon avro tasarruf sağlanmıştır" açıklaması yapmıştı.

AVRASYA TÜNELİNİN EKONOMİYE KATKISI 8.1 MİLYAR LİRA

CHP Kocaeli Vekili Haydar Akar, tünel ve köprülerin zarar ettiğini belirterek "Yılsonunda işletmeci firmalara 2 milyar 410 milyon TL ödenecek' iddiasında bulunmuştu. Bakan Karaismailoğlu da, "Avrasya Tüneli'ni kullanan sürücülerin, 2021 yılında 25 milyon saat zaman tasarrufu, 35 bin ton yakıt tasarrufu, 10 bin ton emisyon azalımı, 65 milyon araç-kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı." açıklamasında bulunmuştu.

KARŞI ÇIKTIKLARI AKKUYU ENERJİ İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Akkuyu Nükleer Santrali'ne de karşı çıkarak, "Akkuyu Nükleer Santralı olası risklerin yanı sıra verilen alım garantisi nedeniyle elektriğin pahalıya üretilerek vatandaşın faturasını da artıracak." iddiasında bulunmuştu. Resmi verilere göre ise Akkuyu, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.

SON HEDEFLERİ İSE TOGG OLMUŞTU

Kılıçdaroğlu: "Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı bu? Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için, Türkiye otomobil üretir." demişti.

ERDOĞAN SERİ ÜRETİM BANDINDAN İNEN ARAÇLA GELDİ

Tarihler 29 Ekim 2022'yi gösterdiğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seri üretim bandından inen kırmızı renkteki C SUV ile tören alanına geldi.