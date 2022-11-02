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Giriş Tarihi: 2.11.2022

‘Sizin zihniyetinize yazıklar olsun’

BEKİR COŞKUN
‘Sizin zihniyetinize yazıklar olsun’
Dünyada da herkesin övgüyle bahsettiği Türkiye üretimi İHA ve SİHA'larla ilgili CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yaptığı açıklama şoke etti.
CHP'li Seçer'in bu skandal sözlerine tepkiler sürüyor. AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Seçer'e tepki göstererek, "Eyy CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Kafalar değişti' derken kastınız bu olsa gerek, tam bağımsızlık yolunda siyasi, ekonomik, askeri mücadele ettik, sonuna kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz. Sizin ve temsil ettiğiniz zihniyete 'yazıklar olsun" dedi.
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‘Sizin zihniyetinize yazıklar olsun’
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