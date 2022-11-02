Süleyman Soylu’dan Kılıçdaroğlu’nun çirkin iddiasına sert tepki: Teröristlere iş veriyorsun Türkiye’ye iftira atıyorsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Afet İletişim Çalıştayı'na katılımının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu'nun istihbarat oyununa düştüğünü kaydeden Bakan Soylu, "Tutuklu gazetecilerle ilgili bir liste yayımladı. Listenin terörist listesi olduğu ortadaydı. Neymiş, 'Türkiye cari açığını uyuşturucu ticaretiyle kapatmaya çalışıyormuş'. Bu bir uluslararası istihbarat oyunudur. Ana muhalefet partisi başkanı istihbarat oyununa düşmektedir. Gündem değiştirmek istemektedir. Problemi Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin yeni arabası. Nasıl yapıyormuş Türkiye uyuşturucu ticaretini? Bir gramını, bir lirasını ifade edin" dedi.



Uyuşturucu ile bağlantılı ölüm sayılarınının 2016'da 941 iken, geçen yıl 270'e düştüğünü belirten Soylu, bu rakamın bu yıl yüzde 25 daha aşağı indiğini söyledi. "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarıyla suç örgütleri çökertildi." diyen ve Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarının altını çizen Süleyman Soylu şöyle devam etti: "Neymiş ben okulların önünde uyuşturucu satan varsa 'ayaklarını kırsın' demişim. Bu sözümle dalga geçiyorlar. Bak bakalım okul önünde uyuşturucu satan var mı? 1000'e yakın organize suç örgütü sadece uyuşturucuda çökertildi. Sen PKK'nın adamlarını belediyene yerleştir, DHKPC'lilerle kol kola gir, ondan sonra Türkiye'ye iftira at. Biz bunu yalnız bırakamayız. Bu konuda hem suç duyurusunda bulunduk, hem tazminat davası açacağız."



Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videodan kısa süre sonra paylaştığı videoda ise özetle, "Eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen namertsin diyoruz. Tabii namertliğin elbette ki kendisi açısından bir değeri varsa. Yakanı bırakmayacağız. Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İftiralarını da yanına bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Emniyet Genel Müdürlüğü, ile Jandarma Genel Komutanlığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddiaları üzerine harekete geçerek suç duyurusunda bulundu. EGM ile Jandarma Teşkilatı, sosyal medya hesabı üzerinden "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 ve 183 yıllık Emniyet ve Jandarma Teşkilatımızı "Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak"la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." şeklinde paylaşımda bulundu.

OPERASYON SAYISI HER YIL ARTARAK DEVAM ETMİŞ

İçişleri Bakanlığı uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaları aylık olarak basına bilgilendirme toplantısı düzenleniyor. Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu konusundaki iddialarının asılsız olduğu 3 yıllık istatistiklerde bir kez daha ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı rakamlara göre, güvenlik birimleri 2020 yılında 158 bin 960 operasyon düzenlerken bu sayı 2021 yılında 215 bin 242'e çıktı. 2022 yılının ilk 9 ayında ise 173 bin 815 operasyon yapıldı. 2020 yılı içerinde düzenlenen operasyonlar kapsamında 231 bin 250 şüpheli gözaltına alınırken 2021 yılında bu sayı 293 bin 942'e çıktı. 2022'inin İlk 9 ayında ise 222 bin 21 kişiye işlem yapıldığı görüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden 2020 yılında 24 bin 430 kişi, 2021 yılında 26 bin 128 kişi 2022 yılında ise 20 bin 370 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



3 YILDA 14 TON MET YAKALANDI

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun özellikle uyuşturucu maddesi metamfetaminin sokaklarda çok hızlı yayıldığı ve göz yumulduğu beyanlarının gerçeği yansıtmadığı sayılarla ortaya çıkmış oldu. Güvenlik birimlerinin çalışmasında 2020'de 3 ton 719 kilo, 2021'de 4 ton 776 kilo, 2022 yılının ilk 9 ayında ise; 5 ton 717 kilo metamfetamin ele geçirildi. Kılıçdaroğlu'nun iddialarının aksine metamfetamin yakalamalarında azalmanın aksine arttığı ortaya çıktı. Ayrıca 1 Ocak- 30 Eylül 2021 tarihleri arasında uyuşturucu ile bağlantılı ölüm sayısı 104 iken 2022 yılı aynı tarihler arasında bu sayı 78 olduğu görüldü.