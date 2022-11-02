Yeşim Meltem Şişli ve Erkan Duyar hakkında 12,5 yıla kadar hapis istemi

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Yeşim Meltem Şişli ve Erkan Duyar katılmadı. Şikayetçi İlknur Özdemir ise duruşmada hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK bölge sorumlusu kadın çalışanlara yönelik, 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi' suçunu işlediği belirtildi.

İNANÇ, DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNİN KULLANILMASINI ENGELLEME, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA...

Mütalaada, İSMEK bölge yöneticileriyle 19 Ağustos 2019 tarihinde yapılan toplantı sonrasında, işlerine son verilmesine kadar olan süreçte, birlikte çalışmaları için akademik danışman görevlendirilerek etkisizleştirilmeleri gibi işlemler nedeniyle, sanıkların 'Görevi kötüye kullanma' suçu işledikleri ve şikayetçilerin birbirleriyle uyumlu beyanları olduğu belirtildi.

Savcı, sanık Yeşim Meltem Şişli'nin 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme', 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından 3 yıldan 12 yıl 6 aya kadar, sanık Erkan Duyar'ın ise 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep edildi.

"SANIKLARIN CEZALANDIRILMALARINI TALEP EDERİM"



Mütalaaya karşı söz verilen şikayetçi İlknur Özdemir, "Mütalaaya katılıyorum. Sanıkların cezalandırılmalarını talep ederim" dedi. Şikayetçi Aile Bakanlığı avukatı da sanıkların cezalandırılmalarını istedi.