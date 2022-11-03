AK Parti İstanbul seçimlere hazır! 100 bin sandık görevlisi belirlendi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Yüz Yüze 100 Gün" kampanyasıyla 2023 seçimi için saha çalışmalarına hız verilirken, sandıkların güvenliği için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

İl Seçim İşleri Başkanlığı tarafından uzun süredir yürütülen çalışmalar neticesinde 100 bin sandık görevlisi tespit edildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin "Çevrimiçi İstanbul" programında ilk kez açıkladığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sandık görevlilerini buluşturma programına ve sandık görevlisi belirleme sürecine ilişkin detayları AK Parti İstanbul Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Şengül Karslı anlattı.