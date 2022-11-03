Bitlis’te PKK’ya darbe: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbari bir bilgiyi değerlendirerek, Bitlis Merkeze bağlı Aşağı Çobansuyu Köyü kırsalında (Sehi Ormanları Ana Barınma Alanı) bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-9 Şehit J.Tğm. Baki KOÇAK-01" operasyonu başlattı.

Yapılan operasyonda Aşağı Çobansuyu Köyü kırsalında arazi arama ve tarama faaliyeti kapsamında; 1 Bora-12 Keskin Nişancı Tüfeği, 1 Doçka Silahı, 2 Dragunov (Kanas) Keskin Nişancı Tüfeği, 2 PKMS Bixi Makinalı Tüfek,1 Zagros Keskin Nişancı Tüfeği, 1Lav Silahı, 28 AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 5 Savunma Tipi El Bombası, 1 Bora-12 Keskin Nişancı Tüfeği gündüz görüş dürbünü, 1 PKMS Bixi Makinalı Tüfeği gündüz görüş dürbünü, 2 Doçka Silah sehpası, 1 Zagros Keskin Nişancı Tüfeği sehpası,1 Bora-12 Keskin Nişancı Tüfeği Şarjörü, 5 adet Dragunov (Kanas) Keskin Nişancı Tüfeği Şarjörü, 4 AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 1 M-16 Piyade Tüfeği Şarjörü, 1 G3 Piyade Tüfeği Şarjörü, 16 bin adet 7.62 milimetre AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Fişeği, 5 bin adet 7.62 milimetre PKMS Bixi Makinalı Tüfeği Fişeği, bin adet 14.5 milimetre Doçka Silahı Fişeği, 700 adet 12.7 milimetre Zagros Keskin Nişancı Tüfeği Fişeği, 3 adet roketatar mühimmatı, 125 metre elektrik kablosu, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz görüş el dürbünü, 5 adet 4`lü pil bloğu ve çok miktarda giyim, gıda, inşaat, mutfak malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanları muhafaza altına alırken, diğer malzemeleri ise yerinde imha edilmesine karar verdi.