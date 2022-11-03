Elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen’in cezası onandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'e etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası, Yargıtay 3. Ceza Dairesince onandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinin 22 Mart'ta Gülen hakkındaki kararına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Dairenin kararında, Gülen'e verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasında bir isabetsizlik görülmediği belirtilerek, hükmün onanması kararlaştırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkisi olduğu tespit edilmişti.

İTİRAFÇI OLMUŞTU

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmişti. Gülen, Pensilvanya'daki kamp ve örgütsel yapılanmaya ilişkin de itiraflarda bulunmuştu.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Gülen'e, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezası verilmiş, "etkin pişmanlık hükümleri" kapsamında sanığın cezası 3 yıl 4 aya indirilmişti.