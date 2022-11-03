Kalbi Türkiye için atan herkese kapımız açık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Rusya'nın askıya aldığı tahıl koridorunun, yaptığı temasların ardından yeniden açılacağı müjdesini veren Erdoğan şunları söyledi:Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olan AK Parti'de, yüreğinde millet ve memleket sevdası olan herkese yer var, gönlümüz açık. Bizim 'önce vatanım' diyen, kalbi Türkiye için atan, siyaseti şahsi ikbal vasıtası değil millete hizmet etmenin aracı olarak gören tüm vatandaşlarımıza, bilhassa da gençlerimize kapımız sonuna kadar açık.İstikbalimizin teminatı genç kuşakların, yalnızca polemik üreten cambazlara bakarak siyasetten soğumasına izin vermeyeceğiz. Bunu da sevginin, birliğin, kardeşliğin diliyle yapacağız.ile yaptığımız görüşme üzerine Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ı arayarak bugün (dün) saat 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi. (Erdoğan'ın bu açıklamaları partililerce ayakta alkışlandı)Bay Kemal, görüyorsun, bölgesel çalışmıyoruz, küresel çalışıyoruz ve aynen bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Putin ile de mutabık kaldığımız gibi öncelikle Afrika'nın fakir fukara, garip gureba ülkelerine bu koridor işletilecek. Somali, Cibuti ve Sudan'ı ilk etapta ele almayı o da bize tavsiye etti. Bunu da yapacağız.Artık onu bana bırakın. Önce Biden'a anlatacağım, sonra size.