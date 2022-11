Tahıl koridoru krizini lider diplomasisiyle çözdük

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV, A Haber, A Para, A News ve A Haber Radyo ortak canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, A Haber'den Salih Nayman'ın moderatörlüğünde, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Sabah yazarları Hilal Kaplan ve Melih Altınok'un sorularını yanıtladı. Erdoğan özetle şunları söyledi:Putin ve Zelenski ile görüşmeyi arzu ettiğimiz anda 24 saati bulmadan görüşüyoruz. Onlardan aldığımız bilgilerle bir diğerini müzakere etme fırsatını buluyoruz. Şu ana kadar bize hep olumlu yaklaştılar. Bizlerden talepleri oldu. Biz de o taleplere olumlu yaklaştık.Rusya gibi devletin başına siz olumsuz durumlar sergilerseniz o da kendi tavrını kendini ezdirmeden koyacaktır. Size bir lider olarak saldırılsa bunu kabul etmezsiniz. Sayın Putin'in yaptığı bu. Aynı durumda kendisiyle bunları konuşurken bu yaklaşımlarımı da gördüğü için S-400 konusunda da yaklaşımımızı gördüğü için kendisi sağolsun dün aradım bugün de tahıl koridorunu açtılar. Gübreyi de açalım dedik. Dedi ki örneğin Cibuti, Somali, Sudan... İlk etapta buralara tahıl naklini yapalım. Biz bu işi planlayacağız. Bugün akşam Zelenski ile de bunları konuştuk. Bu devam edecek adımlarımız da buna göre yaygınlaştıracağız.Kişisel ilişkiler diplomaside en önemli netice getirici adımlardır. Bunlar olmazsa netice alamazsınız. Biz sayın Putin ile bunları konuştuk. Biz bunun adına lider diplomasisi diyoruz. Herkes öyle lider olamıyor. Her şeyden önce diplomasisini başarmak çok çok önemli. Biz dün Olaf Scholz ve Putin ile görüştük.Togg için şimdi, 'biz üretemezsiniz demedik satamazsınız dedik' demeye başladılar. Bunlara verecek cevabımız var da zamanımız yok. Eline diline dursun bu kadar fabrika açtık. Okullar, hastaneler inşa ettik. Kendisi SSK'da genel müdürken ölüleri rehine aldılar. Ölenler o feryat ederek kan revan içersinde kalan çocuğu hiç unutamıyorum. Sen busun. Şimdi diyor ki bu kadar para ödeyeceksin.SSK'yı yönetemeyen bir cahil kalkıp koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl yönetecek. Elinde büyükşehir belediyeleri var. Ne yapıyorlar orada? Çok yalancı bunlar. Ben belediye başkanıyken Tuzla ileri biyolojik tesisi kurduk. Şimdi buranın açılışını yaptılar. Bunlarda izan, insaf yok maalesef.Karadeniz'deki gaz keşfi bize ayrı güç katacak. Biz göreve geldiğimizde Türkiye'de ne sismik araştırma gemisi ne de sondaj gemisi vardı. Berat Bey'in enerji bakanlığı döneminde ilk sismik ve sondaj gemilerinin alımı yapıldı. Biz bu gemileri alırken kâr ettik. Arka arkaya dördüncü sondaj gemileri alındı. Bu gemiler son teknoloji ile donatılmış yaşlı olmayan gemiler.Şu anda açıklanmış olan dev bir proje. Kuradan arsaları alanlar evlerini yapacaklar. Seçimden sonra da yeni bir hızla Türkiye Yüzyılı'na ayrı bir güç katacağız. 7 Kasım'da sona erecek arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini inşallah 15 Kasım'a kadar uzatıyoruz.(Yalova'da mahkeme heyetine tepki gösteren CHP'li vekiller) Süratle bunların dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekir.Testi Yunanlıları çıldırtan Tayfun'un 561 kilometre menzili var, bunu uzatacağız. Cenk ve Gezgin füzeleri gibi nicelerinin müjdelerini vereceğiz. Yunanistan'ın aklını başına alması lazım. Tahrik ve provokasyonlarla bir yere varamayacaklarını öğrenmeleri lazım.Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak. Bunlardan en önemlisi asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Gerek sözleşmeliler gerek EYT, biz 2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız.Fiyat falan şimdiden başladılar sormaya. Biz de diyoruz ki Togg satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Piyasaya çıktığı anda kendi sınıfındaki araçlarla mücadele edebilecek. Mart ayında yollara çıkmadan önce fiyatını tespit edeceğiz. Şimdi bunu söylemek çok yanlış olur.2022'nin temmuz ayı ile birlikte ÖTV indirimi yapılmıştı elektrikli araçlara. Motor gücü 160 kw geçmeyen ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar için yeni vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Bunların hepsini planlayarak yolumuza devam ediyoruz. Biz vatandaşımıza seçenekler sunuyoruz. Renklere de bir tane eksik vardı o da yeşil rengiydi. Yeşilin olmadığı bir çeşit olamaz. Çünkü Türkiye yeşiller ülkesi. Eşim refikam Emine Hanım'a sorduk o da kırmızı dedi.İlham Aliyev'den teklif geldi. 1 araba o istedi. 1 tanesini ben makam aracı olarak kullanacağım 1 tanesini de daireye alacağım dedi. Rengi konuşmadık. Ancak bugünkü telefon görüşmesinde bu teklifini iletti. Aracın manevra kabiliyeti yüksek, olduğu yerde dönüyor. Ama döndüğünün farkında değisin. Bizim hanım o noktada şaşırdı. Orada aşırı süratli gitmedik ancak daha önce bir test yapmıştım o testte 160 km/h'a çıkmıştım. Honda ya da Hyundai'den bir beyin daha aldılar. Şu anda o iki beyin Togg'u kumanda ediyorlar. Ellerine sağlık 1300 kişi. Yakında eleman sayısı artacak.CHP liderinde böyle yalan, böyle körlük olamaz. Ya sen SSK'da genel müdürlük yaptın. Ben Kasımpaşa'da doğup büyüdüm. SSK Okmeydanı Hastanesi'ne muayeneye gelirdik. Oralardaki kavgalar gürültüler. Bay Kemal SSK'nın genel müdürü olduğu zamanlar hastanenin hali rezaletti. Bir arkadaşımızın eşi o hastanede doğum yaparken öldü. Ve vermediler, rehin aldılar. Bu Kılıçdaroğlu, utanmadan şehir hastanelerimize laf atıyor. Ya utan be utan. Gurur duy. Sadece şu 20 tane şehir hastanesi Türkiye'nin gurur abidesi. Pandemi bu işin en büyük sınavıydı. Biz bu yatırımları yapmamış olsaydık çok büyük hasarla çıkardık. Halen şu an bizim şehir ve devlet hastanelerde üretimlerimiz yatırımlarımız devam ediyor.Almanya yenilenebilir enerjiye geçeceğiz demişti. Dedim ki yanlış yapıyorsunuz. Doğal gaz kriziyle birlikte yeniden termik santrale döndüler. Bizim hem termik santralimiz var hem de 2023'ün sonlarında Akkuyu Nükleer Santrali'ni açacağız. Sinop'ta yeni bir 4 üniteli nükleer santral açacağız.Karadeniz'de 520 milyar metreküplük bir keşfimiz var. Bunu 2023'e yetiştirmek için ekiplerimiz yoğun bir çalışma içinde. Günlük 40 milyon metreküplük gazı sisteme vermiş olacağız. Karadeniz'de yeni bir gaz müjdesi verebiliriz.Sayın Putin ile yaptığımız bu görüşmelerden sonra Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız kapsamlı şekilde çalışmayı muhatapları ile yapıyor. Türkiye bu işin 'hub'ı oluyor. En yakın merkez olarak da Trakya bölgesi görülüyor. Orada çıkış ve oradan Avrupa'ya bu iş ile ilgili olarak dağıtımı yapmak mümkün olacak. Bunlar ilk tespitler. Çalışmayı arkadaşlarımız başlattı devam ediyorlar. Zaten uzun zamandır enerji merkezi olma yolunda adım atıyoruz. Bunun için kaynak çeşitlendirmesi gerekiyordu.Utanmadan sıkılmadan 10 bin kilometre öteye, sırayla hamburger turları düzenliyorlar. Şimdi de güya Londra'ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Daha düne kadar 4 farklı dilde uluslararası yatırımcıları açıkça tehdit eden sanki kendisi değilmiş gibi çıkmış bugün yatırımdan bahsediyor. Yatırım kim sen kim.Bu zatın (Kılıçdaroğlu), bizi, bakanımızı ve emniyet teşkilatımızın tamamını uyuşturucu satıcılarıyla aynı cümle içinde kullanarak sergilediği kepazelik, artık tüm sınırların aşılması anlamına gelmektedir. Vicdansıza bak ya, bu ne akıl ya? Kendisinin siyasetin değil, tıp ilminin konusu olduğu tespitimi doğrulayan bu iftiranın hesabını elbette hukuk önünde soracağız.Başörtüsü konusunu, kabuk bağlamış yaraları deşme pahasına bir gece yarısı gündeme taşıdılar. CHP ve şürekasının bu oyununa anayasa değişikliği teklifimizle karşılık verdik. Önümüzdeki seçimlerde başörtülü aday da çıkarırlarsa şaşmayın. Bay Kemal, sıkıysa önümüzdeki seçimde hadi bakalım başörtülü adayları koy, görelim. Bay Kemal sana sesleniyorum: Başörtüsünü 'Bir metrelik bez parçası' diyerek aşağılayan sen değil miydin? Anayasa değişikliği teklifi için Meclis'te olmazsa halk oylaması dahil diğer adımları atmaya hazırız.Ülkede meydana gelen her gelişme giderek bir sirk çadırını andıran 6'lı masadan bir şey çıkmayacağını ortaya koydu. Bu toplama yapının akıbeti karanlık.