TSK’ya iftira atan avukat Aryen Turan hakkında flaş karar!

Avukat Aryen Turan, 22 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen İzmir Barosu genel kurulunda yaptığı konuşmada "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığı" iftirasında bulunmuştu.

AVUKAT ARYEN TURAN GÖZALTINA ALINDI!

Alınan bilgiye göre, İzmir Barosu Genel Kurulunda konuşması esnasında, "Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir ancak yetkililerce bugüne kadar bu bilgilerin soruşturulduğuna dair yalanlamak dışında en ufak bir açıklama yapılmamıştır." ifadesini kullanan Turan hakkında gözaltı kararı verildi.