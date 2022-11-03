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Giriş Tarihi: 3.11.2022 21:03 Son Güncelleme: 3.11.2022 21:33

TSK'ya iftira atan avukat Aryen Turan hakkında flaş karar!

AA
TSK’ya iftira atan avukat Aryen Turan hakkında flaş karar!

İzmir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik kimyasal silah iftirasında bulunan ve konuşmasını teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın sloganıyla bitiren avukat Aryen Turan gözaltına alındı.

Avukat Aryen Turan, 22 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen İzmir Barosu genel kurulunda yaptığı konuşmada "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığı" iftirasında bulunmuştu.

AVUKAT ARYEN TURAN GÖZALTINA ALINDI!

Alınan bilgiye göre, İzmir Barosu Genel Kurulunda konuşması esnasında, "Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir ancak yetkililerce bugüne kadar bu bilgilerin soruşturulduğuna dair yalanlamak dışında en ufak bir açıklama yapılmamıştır." ifadesini kullanan Turan hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi Turan ifade işlemleri için Emniyete götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Baronun 22 Ekim'de, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan Olağan Genel Kurulunda kürsüye çıkan Aryen Turan'ın TSK hakkındaki iddialarına salondaki bazı avukatlar tepki göstermiş, kısa süreli arbede yaşanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Turan'ın konuşmasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi üzerine resen soruşturma başlatmıştı.

Ayrıca bir grup avukat Turan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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TSK'ya iftira atan avukat Aryen Turan hakkında flaş karar!
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