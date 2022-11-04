AK Parti iktidarında başarılı geçen 20 yılın sırrı

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Türkiye'yi kimlik açılımlarından savunma sanayiine kadar birçok alanda dönüşüme taşıyan AK Parti'nin geçtiğimiz iki on yıl boyunca tartışmanın odağında kalması ise gayet anlaşılabilir bir durum. Zira bu yirmi yılda 2001'de AK Parti'nin kuruluş toplantısında Erdoğan'ın yaptığı "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" öngörüsünü ispatlayan çok sayıda dönüşüm yaşandı, kritik hamleler yapıldı. 1990'lı yıllarda her genel seçimde hükümetin değişmesine alışık kimi çevrelerin bu "kesintisiz yirmi yıllık iktidardan" kendilerince bunalmaları da anlaşılabilir.