Bakan Ersoy’dan ‘Çeşme Projesi’ne itiraz edilmesine tepki: İzmir halkına ihanet

PROJENİN BİTMİŞ HALİNİ BİLİYORUM

Projenin her aşamasında kendisine bilgi geldiğini ve takipte olduğunu dile getiren Ersoy, "Aynı zamanda bir tane iktisat kütüphanesi bulunuyor. İçinde sanat merkezilerimiz, sanat atölyelerimiz ve etkinlik merkezlerimiz olacak. Yani açıldığı zaman İzmir'in mevsimsel özelliğine uygun olacak şekilde, 12 ay yoğun bir şekilde kullanılacak bir merkez haline gelecek. Bundan sonra diğer noktalarda da bu tarz rekreasyon çalışmalarımıza İzmir'de ağırlık vereceğiz. Proje için yerinde takip dışında burası ile ilgili sürekli video ve resimler ve son gelişmeler geliyor. Üzerinde de binaları restore edenlerde olduğu zaman işlevselliği konusunda fikir değişikliklerimiz de oluyor. Biz proje üzerinde devamlı çalıştığımız için basın mensuplarından daha hakimim. Sizler belli aralıklarla görünüyorsunuz ancak biz projenin her aşamasını, video, fotoğraflar ve üç boyutlu çalışmalar ile görüyoruz. Ben bitmiş halini de biliyorum, nasıl biteceğini de çok çok iyi biliyorum. Ancak bizim için önemli olan binaların restorasyonları... Binanın bedenini oluşturduktan sonra binanın o bedene ruhunu vermek konu. Biz bu ruhu da kültür festivalleri ile veriyoruz. Önemli olan bir etkinlik cazibe noktası haline gelmesi. Biz tüm konsantrasyonumuzu buna verdik. Bizim gözümüzde bina bitti. Sizin gözünüzde bitmedi ancak bizim gözümüzde bitti ve tamamen oluşturduğumuz bedenin ruhunu nasıl şekillendireceğimiz üzerine çalışıyoruz. Söz verdiğimiz gibi söz verdiğimiz tarihte bitireceğiz ve çok canlı bir etkinlik merkezini İzmir halkına kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

SİYASETEN KARŞI ÇIKILMASINI DOĞRU BULMUYORUM

Çeşme projesi ile ilgili de şikayetçi olanların planların askıya çıkması sonrası görüleceğini dile getiren Ersoy, "Yapılmasını istemeyenler dışında çok büyük bir kesim yapılmasını istiyor. Karşı çıkarılan belirttiği notların çok büyük bir kısmını proje askıya çıktığı zaman endişelerine yer vermeyecek şekilde projelerin ve planlamaların doğru şekilde yapıldığını göreceksiniz. Daha önce İzmir gibi büyük şehirlerimiz söz konusu olduğunda biz siyasi yaklaşmayı doğru bulmuyoruz. İzmir için gerekli olan, doğru olan iyi çalışılmış projelere sırf siyaseten karşı çıkmamak gerekiyor. Siyaset stratejisine uymuyor diye karşı çıkmamanız gerekiyor. İzmir sanayileşmeden öte kültür ve turizm ile, gastronomi ile ekonomisi şekillendirmesi gereken bir şehir. Sizin hava trafikleri oluşturmanız lazım. Hava trafikleri için de cazibe noktaları yaratmanız lazım. Belli doğru projeleri planlayıp İzmir'in dokusuna zarar vermeden hayata geçirmeniz gerekiyor. Ama sadece siyaseten bazı şeylere 'hayır' derseniz, her yapılan projeye 'rant projesi' deyip kestirip atmaya çalışırsanız bu İzmir halkına ihanet olur diye düşünüyorum" diye konuştu.