Bakan Kurum: Sahada devam eden 20 milyar liralık yatırımımız var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz Tokatköy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi. Beykoz'da Cuma namazı çıkışında esnaf ziyaretlerinde de bulunan Bakan Kurum, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Bakan Kurum, törendeki konuşmasına İzmir'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardandan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini paylaşarak başladı. Her afette olduğu gibi depremden sonrada vatandaşların yanında olduklarını belirten Bakan Kurum, "Depremden etkilenen kardeşlerimizin de en hızlı şekilde ihtiyaçlarını gidermenin gayreti içerisinde olduk.

Bugün yaşanan deprem sebebiyle bir kez daha güzel İzmir'imize geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahadalar, vatandaşlarımızın yanındalar. Yapılması gereken tüm çalışmaları da ilgili bakanlıklarımızla birlikte hep birlikte yapıyorlar. İnşallah, Allah böyle kaza ve belaları bir daha yaşatmaz" dedi.

"ANA MUHALEFET, 20 YILDIR MİLLETİMİZİN YARARINA HANGİ İŞ OLURSA, O İŞİN TAM KARŞISINDA"

Bakan Kurum, Beykoz ilçesi Tokatköy Mahallesinde, burası için vatandaşların mülkiyet sorunları ve kentsel dönüşüm projelerine ilişkin birçok sözler verdiklerini hatırlatarak, "Rabbimize hamd ediyoruz, bu sözlerin hepsini tuttuk, tutmaya da devam ediyoruz" dedi.

Projenin yapım aşamasında muhalefet kanadıyla yaşanan sorunları aktaran Bakan Kurum,

"Aynı manzarayı 20 yıldır görüyoruz. Ana muhalefet, 20 yıldır milletimizin, vatandaşımızın yararına hangi iş olursa olsun, o işin tam karşısında. Yavru muhalefetleriyle birlikte hem masa etrafındakiler, hem de onları destekleyen masanın altındaki, üstündeki, sağındaki, solundaki anlayışla 20 yıldır karşılaşıyoruz. Hamdolsun biz hep milletimizle birlikte yol yürüdük. İnşallah eser siyaseti, hizmet siyaseti anlayışıyla yol yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Projede hiçbir şekilde ranta müsaade edilmediğinin altını çizen Bakan Kurum, tamamen vatandaşın refahı, huzuru için bu büyük dönüşümü başlatmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

"FATİH'İN EMANETİ, GÖZ BEBEĞİMİZ İSTANBUL'UMUZA AŞKLA VE MİNNETLE HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Kurum, 20 yıl hız kesmeden çalışmalara devam ettiklerini söyleyerek, şunları ifade etti:

"Bizler 20 yıldır Yıldırım Beyazıt'ın ilk durağı olan Beykozumuz'da, Fatih'in emaneti göz bebeğimiz İstanbul'umuzda aşkla ve minnetle hizmet etmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadim medeniyetimizin başkentliğini yürütmüş İstanbul'umuzda, son 20 yılda sadece çevre ve şehircilik alanında 100 milyar lira bedelindeki yatırımları bir bir tamamlayıp, vatandaşımıza teslim ettik. Şu anda da sahada devam eden çevre, kentsel dönüşüm, millet bahçesi, sosyal konut alanında tam 20 milyar liralık yatırımımız da milletimize hizmet etme aşkıyla devam ediyor. Emin olun ki, tüm ekibimizle birlikte uyumlu bir şekilde vatandaşımızın refahı için daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. İstiyoruz ki vatandaşımız daha sağlam, daha güvenli alanlarda otursunlar. Yeşilin içinde yaşasınlar, mahallenin çocukları, kadınları, gençleri geleceğe güvenle baksınlar."

"MUHALEFET, KÖSTEK OLMA NOKTASINDA ELİNDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDİYOR"

Bakan Kurum, 2012'de Türkiye'nin her yerinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla, başta İstanbul olmak üzere 81 ilde istisnasız çarpık kentleşmeden ve riskli yapılardan vatandaşları arındıracak adımlar atıldığını dile getirdi. Bu çalışmaları yürütürken muhalefetin hiçbir şekilde destek olmadığını hatırlatan Bakan Kurum, " 'Bu işi siyaset üstü görelim', diyen muhalefet, saha da bir fiil terör örgütleriyle birlikte vatandaşımızın aklını karıştırıyordu. Algı yönetiyordu ve bugün yaptığı gibi yine sosyal medya belediyeciliğini orada yapmak suretiyle hiçbir kentsel dönüşüm projesine destek olmadığı gibi köstek olma noktasında da elinden geleni yapmaya devam ediyordu. Tabii biz durmadık, projelerimize vatandaşımızın ihtiyaçlarına cevap verecek adımlarımıza devam ettik." ifadelerini kullandı.

KİRA VE TAŞINMA YARDIMI

Bakan Kurum, Tokatköy'de 776 konut ve 47 dükkânın temelini atmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Vatandaşın yararına, geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimize, medeniyetimizin bize tarif ettiği şehirleşmeyi gösterecek adımlarımızı atıyoruz. Vatandaşlarımızın rızasını aldık, yüzde 90'a yakın anlaşma yaparak hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm çalışmamızı başlattık. İşte bugün de temelimizi atıyoruz. Tabi bu süreçte vatandaşlarımız da herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için de kira yardımlarımızı taşınma yardımlarımızı yapıyoruz. İnşallah evlerinize girene kadar da, kiralarınızı almaya devam edeceksiniz." dedi.

Burada yüksek kat olmayan, zemin artı 4-5 katlı projeleri yatay mimari anlayışıyla, 2 yıl içerisinde tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceklerini belirten Bakan Kurum, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Devletimiz her zaman milletimizin yanında olmuştur. Kimseyi mağdur etmemiştir ve inşallah evlerinize huzur içerisinde gireceksiniz. Tapularınızı alacaksınız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN MÜLKİYET PROBLEMLERİNİ ÇÖZDÜK"

Bakan Murat Kurum, Beykoz'daki mülkiyet sorunlarıyla ilgili de, "2B kapsamında vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarına ilişkin Beykoz'da Bakanlığımız yetki alanında yer alan 25 mahallemizdeki taşınmazları da Beykoz Belediyesi'ne devirlerini gerçekleştirerek, vatandaşlarımızın bu alanlarda mülkiyet problemlerini çözdük." dedi.

Bakan Murat Kurum, tüm bu çalışmalarla sağlam bir geleceğe doğru yürüdüklerini belirterek, "Biz 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle, İstanbullu, Beykozlu kardeşlerimizle beraber neyi düşündüysek, neyi hayal ettiysek onu yaptık, yapmaya da Allah'ın izniyle milletimizin destekleri ile devam edeceğiz." diye konuştu.

"5 MİLYON 135 BİN GEÇERLİ BAŞVURU YAPILDI"

Bakan Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesine başvuru sayılarını açıklayarak, "İlk Evim kampanyamızda gençlerimizden emeklilerimize, engelli kardeşlerimize, şehit, gazi yakınlarımıza kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldı. Bu da aslında aziz milletimizin projeyi ne kadar sahiplendiğini gösteriyor. Bu projeye de karşı çıktılar. Bu muhalefet yani milletimizin, vatandaşımızın hayrına hangi adımı attıysak hep karşıdalar. Ya bazen doğruya doğru da diyebilmek lâzım. Bu bir erdemliktir." ifadelerini kullandı.

"MUHALEFET TAKOZ SİYASETİ İLE SOSYAL KONUT PROJEMİZE DE KARŞI ÇIKTI"

Karşılarındaki muhalefetin takoz siyaseti ile her projelerinde olduğu gibi sosyal konut projesine de karşı çıktıklarının altını çizen Bakan Murat Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"Karşımızdaki muhalefet takoz siyaseti yapıyor. Her projemizde olduğu gibi sosyal konut projemize de karşı çıktılar; 'Yapamazlar', 'Parayı nereden bulacaksınız', 'Bu kadar sürede bu projeleri yetiştiremezler' dediler. Biz dedik ki, 'Bu projenin teminatı bizim milletimizdir' dedik. 'Yapılma garantisi de 20 yıldır bu ülkede verdiği tüm sözleri tutan mazlumların lideri Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.' dedik. Ve hamdolsun ilk etapta inşa edeceğimiz 250 bin sosyal konutumuzun 50 binini de İstanbul'umuza kazandırıyoruz. 50 bin yine konut yapılacak arsamızı da İstanbullu kardeşlerimiz çok yoğun ilgi gösterdiler. Biz de vatandaşlarımızın bu yoğun ilgisine kayıtsız kalmadık ve 7 Kasım'dan sonra yine arsa başvuruları biliyorsunuz sona erecekti. İşyeri başvurularımızı 15 Kasım'a kadar uzattık. Tabi projemiz açıklandıktan sonra milletimizle birlikte açıklanmadan 40 gün sonra, daha başvuru süreci devam ederken 40 gün gibi kısa bir sürede 17 ilimizin de içinde yer aldığı ilk etapta 5 bin 615 yeni yuvamızın temel atma törenini gerçekleştirdik. İnşallah ilk etap kura çekimlerimizi de en kısa sürede başlatacağız ve kura çekimlerimizi de milletimiz müsterih olsun, Noter huzurunda şeffaf bir şekilde nasıl 1 milyon 170 bin konutu yaptık, teslim ettiysek, aynı hassasiyetle bu projelerimizi yürüteceğiz."

"İSTANBUL'UMUZDA 47 TANE MİLLET BAHÇEMİZİ KAZANDIRIYORUZ"

İstanbul'da vatandaşların en büyük ihtiyacının yeşil alanlar olduğunu söyleyen Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına, İstanbulluların huzurla vakit geçireceği yeşil alanları; minik yavrularımızın, gençlerimizin güvenle oynayacakları millet bahçesi projelerini yapıyoruz. Bu kapsamda İstanbul'umuzda toplam büyüklüğü 18 milyon 350 bin metrekare olan 47 tane millet bahçesini kazandırıyoruz. Toplam büyüklüğü 2.3 milyon olan 13 millet bahçemizi bitirerek vatandaşımızın hizmetine sunduk. Beykoz'umuzda da Yalıköy ve Orta Bahçe Millet Bahçesini de kapsayan 300 bin metrekare büyüklüğünde millet bahçelerimizi yapıyoruz. TOKİ başkanlığımız eliyle projemizin ihalesini gerçekleştirdik. Burada da bir kuyumcu hassasiyetiyle çevreye zarar vermeden, hiçbir şekilde betonlaştırmadan ve buradaki yaşamı, hatıraları canlandırarak Beykozlu kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Beykoz Çayırı Millet Bahçesi projemiz nisan ayında tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

" BİZ MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Kurum, millet bahçelerine yöneltilen muhalefet eleştirilerine de cevap olarak şu ifadeleri kullandı:

"Millet bahçemizin bu projenin neyine karşı çıkıyorlar onu da bir sormak lazım. Burası atıl kalsın, çöplerin içinde vatandaşımız vakit mi geçirsin? Buraya gelen vatandaşımız ihtiyaçlarını gidermesin istiyorlar. Atatürk Havalimanı millet bahçemize de karşı çıktılar. Onlar karşı çıkmaya devam etsinler; biz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Millet bahçemizin hemen yanında yer alan Orta Çeşme Cami'miz var. O camimiz de riskli yapılar arasında görünüyor. Beykoz'umuza, İstanbul'umuza yakışacak; Selçuklu mimarisinde görsellerini paylaştığımız bir camimizi de inşallah Beykoz'umuza kazandıracağız."

Bakan Kurum, vatandaşların her zaman ve her koşulda yanında olduklarını belirterek, muhalefete yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Birileri maalesef deprem konusunda; sadece kapalı salonlarda, masa etrafında, sempozyumların, çalıştayların ötesine geçmedi geçemez. Salonlardan çıkıp sahaya inemiyorlar. Bütçelerinde yüz binlerce konutu dönüştüreceklerini söyleyip sahada 500 konut dönüştüremiyorlar. Şu ana kadar algıya milyarlarca lira harcayanlar, maalesef deprem konutları ve kentsel dönüşüme hiçbir bütçe ayırmıyorlar; beceremediler, beceremezler, beceremeyecekler! Biz deprem gibi büyük bir afetle, İstanbullu hemşerilerimizin sarsılmasına müsaade edemeyiz. Bu zihniyetin, böyle hayati bir işi söz vermesine rağmen sümen altı, göz ardı etmesine de bugüne kadar asla müsaade etmedik; bundan sonra da etmeyeceğiz. Biz İstanbul'umuzun 39 ilçesinin tamamında, ekiplerimizle vatandaşımızla beraber sahadayız. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar evlatlarımızın, çocuklarımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Biz sevgi ve muhabbetle bize her daim sevgisiyle duası ile eşlik eden dostlarımızla, mesai arkadaşlarımızla milletimiz için vatandaşımız için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."