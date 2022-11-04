CHP milletvekilleri mahkeme heyetine bağırmıştı: Soruşturma Ankara’ya taşındı

YalovaBelediyesi'nde 'zimmete para geçirme' iddiasıyla Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sırasında hâkimlere hakarette bulunup, tehdit eden CHP milletvekilleriyle ilgili 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarıyla yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161'inci Maddesi'nde belirtilen "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen milletvekili hakkında soruşturma yetkisi ve görevinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait olduğu" hükmünü dikkate alarak dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.Öte yandan Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman ile 4 belediye personeli ve 1 firma sahibinin Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Savcı, Salman ve 4 belediye personelinin 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme 23 Aralık'a ertelendi.