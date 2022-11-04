En yüksek ayaklı 2’nci viyadük açıldı

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Subat 2013'te o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla temelini attığı, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesinde sona gelindi. Santral ile 2.5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.Barajla su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yerine 4 viyadükle birlikte toplam uzunluğu 56.7 kilometre olan 40 tünelle ulaşım sağlanacak. Konya ile Antalya arasındaki 166 metre yüksekliğindeki Eğiste Viyadüğü'nün ardından Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü ve 150 metre yüksekliğe, 628 metre uzunluğa sahip Tekkale Viyadüğü'nün yanı sıra Silenkar Viyadüğü ile Yusufeli Barajı Viyadüğü'nde çalışmalar tamamlandı. İşaret ve yön levhaları yerleştirilen viyadükler kullanımına açıldı.Yusufeli Viyadüğü'nde de çalışmalarda sona gelindi. Yusufeli Barajı Proje Müdürü Soner Serttaş, "İlçede yaşayanlar Yusufeli merkez viyadüğünü İstanbul Boğaz Köprüsü'ne benzettiklerini, Yusufeli'nin bir gerdanı olacağını söylüyor" dedi.