Teröristbaşına şiirler yazmış

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz Şubat ayında FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 13 şüpheli hakkında 'terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı. Dava açılanlardan biri ise örgütün izdivaç sorumlularından biri olan Şeyma A.'ydı.15 Temmuz darbe girişiminin ardından memuriyet görevinden ihraç olduğu belirtilen Şeyma A.'nın örgütten kopmaları engellemek için örgüt mensuplarına para ve gıda yardımında bulunduğu, örgüt mensuplarının çocuklarına kırtasiye desteği sağladığı belirlendi. Şeyma A.'nın polisin kendisini takip edeceğini düşünüp, örgüt mensuplarının araçlarının üzerine not bırakıp, buluşma yeri ve zamanını bildirdiği belirtildi. FETÖ mensuplarına örgütten aldığı talimatlar ile izdivaç evliliği yaptırmaya çalıştığı, örgütün dağılmaması için örgüt adına aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Şeyma A.'nın izdivaç evliliği yaptırılmak istenen kişilerden CV istediği de iddianamede belirtildi.Şeyma A.'nın evinde yapılan aramalarda örgüt mensupları ile iletişimde kullandığı cep telefonunu ve GSM hattını mutfakta gizli bir bölmeye sakladığı, bir ajanda içerisinde ise teröristbaşı Fetullah Gülen'e ithafen yazıldığı anlaşılan ve Şeyma A.'nın el yazısı ile yazdığı değerlendirilen şiirlerin yer aldığı vurgulandı. Şeyma A.'nın telefonunda örgütün yeni haberleşme programı olan SİGNAL'in de olduğu tespit edildi.