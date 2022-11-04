Uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla sürdürülüyor

Uyuşturucu tacirlerine yönelik İstanbul'da büyük mücadele verildiğini ve olumlu sonuçlar elde edildiğini belirten İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamada alınan sonuçları şu şekilde açıkladı. Valiliğin açıklamasında "Gençlerimizi, vatandaşlarımızı, aile birliğimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine karşı, başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve gönüllü kuruluşlarımız, büyük bir kararlılık ve uyum içerisinde mücadele etmektedir. İstanbul'da Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Gümrük Teşkilatımız, gerçekleştirdikleri operasyonlarda çok önemli başarılar elde etmiş ve etmeye de devam etmektedir" denildi.