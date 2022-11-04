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Giriş Tarihi: 4.11.2022 11:40

Uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla sürdürülüyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla sürdürülüyor

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’da uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelenin hız kesmeden güçlü bir şekilde devam etttiği kaydedildi. İstanbul’da 10 aylık sürede Toplam 13 bin 883.7 kilogram çeşitli isimlerde uyuşturucu, 10.700 litre asetik anhidrit ve 22 bin 375.082 adet ecstasy-captagon hap ele geçirilirken 42 bin 442 operasyonda toplam 61 bin 612 şüpheli yakalanmış bunlardan 6 bin 103 şüpheli ise tutuklandı.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik İstanbul'da büyük mücadele verildiğini ve olumlu sonuçlar elde edildiğini belirten İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamada alınan sonuçları şu şekilde açıkladı. Valiliğin açıklamasında "Gençlerimizi, vatandaşlarımızı, aile birliğimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine karşı, başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve gönüllü kuruluşlarımız, büyük bir kararlılık ve uyum içerisinde mücadele etmektedir. İstanbul'da Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Gümrük Teşkilatımız, gerçekleştirdikleri operasyonlarda çok önemli başarılar elde etmiş ve etmeye de devam etmektedir" denildi.

ZARARLI ALIŞKANLIKLARA YÖNELİK EĞİTİM FALİYETLERİ HIZ KESMEDEN DEVAM ETTİ

Açıklamada uyuşturucu alışkanlıklarına yönelik eğitim faliyetlerininde yapıldığı belirtilerek "Ayrıca, sürekli kılık değiştiren zararlı alışkanlıklara karşı gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetleriyle insanlarımız bilinçlendirilmekte; gayretli, etkili ve kararlı çalışmalarla toplumsal hayatımıza ve geleceğimize yönelik tehditlerle mücadele edilmektedir.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU BİNLERCE ŞAHIS YAKALANDI

"Uyuşturucuyla mücadele vatan görevidir" anlayışıyla ilimizde; 2022 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla gerçekleştirilen 42.442 operasyonda toplam 61.612 şüpheli yakalanmış, 6.103 şüpheli ise tutuklanmıştır.

Düzenlenen operasyonlarda, 841,6 kg eroin; 6.821 kg esrar; 739 kg kokain, 545,7 kg bonzai, 17,1 bonzai hammaddesi, 4.639,4 kg metamfetamin, 279,9 kg diğer uyuşturucu maddeler, 10.700 litre asetik anhidrit ve 22.375.082 adet ecstasy-captagon hap ele geçirilmiştir. Uyuşturucuyla mücadele konusunda üstün hizmet anlayışıyla ve mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan bütün ekiplerimize teşekkür ediyoruz.

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Uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla sürdürülüyor
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