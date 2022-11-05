‘Amacımız donanımlı, başarılı ahlaklı gençlere sahip olmak’

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından düzenlenen 2. İstanbul Eğitim Zirvesi dün başladı. "Okulun Geleceği, Pandemi Sonrası Eğitimin İhtiyaçları" temasıyla gerçekleştirilen zirveye 7 ülkeden eğitim bakanları ile dünyanın alanında uzman eğitim otoriteleri katıldı. Kovid- 19 salgını sonrası eğitimde ne gibi gelişmelerin yaşanacağının değerlendirildiği zirvede, "Okulun Geleceği: Pandemi Sonrası Eğitimin İhtiyaçları", "Okula Yeniden Dönüş" ve "Eğitimde Alternatif Arayışlar" başlıklı oturumlarla eğitimin geleceği tartışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, zirveye video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Amacımız; ülkemizi kalkındıracak, dünyada söz sahibi kılacak, donanımlı, okuyan, araştıran, sorgulayan, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençlere sahip olmaktır. Türkiye olarak bunun adına da TEKNOFEST kuşağı diyoruz" dedi.