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Giriş Tarihi: 5.11.2022

‘Amacımız donanımlı, başarılı ahlaklı gençlere sahip olmak’

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Muhammed UZUN Muhammed UZUN
‘Amacımız donanımlı, başarılı ahlaklı gençlere sahip olmak’
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından düzenlenen 2. İstanbul Eğitim Zirvesi dün başladı. "Okulun Geleceği, Pandemi Sonrası Eğitimin İhtiyaçları" temasıyla gerçekleştirilen zirveye 7 ülkeden eğitim bakanları ile dünyanın alanında uzman eğitim otoriteleri katıldı. Kovid- 19 salgını sonrası eğitimde ne gibi gelişmelerin yaşanacağının değerlendirildiği zirvede, "Okulun Geleceği: Pandemi Sonrası Eğitimin İhtiyaçları", "Okula Yeniden Dönüş" ve "Eğitimde Alternatif Arayışlar" başlıklı oturumlarla eğitimin geleceği tartışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, zirveye video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Amacımız; ülkemizi kalkındıracak, dünyada söz sahibi kılacak, donanımlı, okuyan, araştıran, sorgulayan, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençlere sahip olmaktır. Türkiye olarak bunun adına da TEKNOFEST kuşağı diyoruz" dedi.
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‘Amacımız donanımlı, başarılı ahlaklı gençlere sahip olmak’
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