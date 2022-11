Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Akyurtlu vatandaşlara tehdit gibi mesaj

Ankara Büyükşehir Belediyesi; suya yapılan indirimi bahane ederek her ay düzenli yapılan et desteği ile kömür ve tohum desteğini ertelemek zorunda kaldığını açıklamıştı.

KAHRAMANKAZAN'IN ARDINDAN ŞİMDİ DE AKYURT İLÇESİNDEKİ VATANDAŞLARA TEHDİT MESAJLARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramankazan ilçesinin ardından şimdi de Akyurt ilçesinde yaşayan vatandaşlara tehdit mesajları göndermeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyurt ilçesinde yaşayan vatandaşlara gönderilen mesajda, "Değerli hemşerimiz, Her ay düzenli olarak yapılan et desteği ile kömür ve tohum desteğini ertelemek zorunda kalmıştık. Akyurt Belediye Başkanı Sayın Hilal Ayık vatandaşlara destekleri kendilerinin vereceklerini açıkladı. Kendilerine teşekkür ederiz. Bu ayki et, kömür ve tohum desteğini kendilerinden talep etmenizi rica ederiz" ifadeleri kullandı.

AYIK: BU MESAJ BİR ACİZLİK GÖSTERGESİ

SABAH'a konuşan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mesajını gördüğünde şok olduğunu belirterek, "Bu mesaj bir acizlik göstergesidir. 200 çiftçimize 30 ton tohum yardımı yaptık. Şu anda yakıt yardımı için başvuruları alıyoruz yüzde yüz hibeli 100 litre 600 çiftçimize yakıt desteğinde bulunacağız. Kömür desteği içinde çalışmalarımızı yapıyoruz ve vatandaşlarımıza destek olacağız" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da, Mansur Yavaş'a teşekkür etti ve "Biz de AK kadrolara güvendiği için kendisine teşekkür ederiz. Bizler halk için siyaset yapıyoruz. Hiç bir çağrıya kayıtsız kalamayız" ifadelerini kullandı.

"İLK VAZGEÇTİKLERİ SOSYAL YARDIMLAR MI OLMALI?"

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık açıklamasına şöyle devam etti:

Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşa mesaj atmış ve 'Artık bu yardımları Hilal Ayık yapacak' demiştir. Bu mesajı görünce şok oldum. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ağustos'ta başvuruları alıyor vatandaştan çiftçi belgesi istiyor ancak 'Bu olmaz e-devletten çiftçi belgesi alacaksınız' diyor. E-devletten tamamlıyor, ön yüzü arka yüzü mühürlü değil diyerek üçüncü başvuruya zorluyor. Bu çiftçilere eziyet. Üçüncü başvuru Ekim ayının ortasında bitiyor. Su indirimi kararı zaten yani henüz yürürlüğe girmemiş. 11 Ekim'de su indirimi kararı alınmış ve bu kararı bahane ederek tüm yardımları durduruyor. İlk vazgeçtikleri sosyal yardımlar mı olmalı? Ankara Büyükşehir Belediyesi konserlerini etkinliklerini durdurmak yerine vatandaşlara yardım yapmamayı tercih ediyor. Bu bir acizlik göstergesidir çünkü ASKİ sene sonuna kadar suyu yüzde elli indirimli tahsil etse dahi zarar etmez. Daha yeni Ekim ayında devletten 1 milyar kaynak aldı. Hep bahanede bulunuyor. Bu parayla bile bu işi çevirebilir. Vatandaşları sosyal yardımlar üzerinden tehdit etti ve bizi bu sosyal yardımlar üzerinden terbiye etmeye çalıştı. Biz AK belediyeler olarak taşın altına elimizi koyarız. İl başkanımızın çağrısına anında cevap vererek tüm belediye başkanları olarak çalışmalarımızı başlattık.

200 çiftçimize 30 ton tohum yardımı yaptık. Şu anda yakıt yardımı için başvuruları alıyoruz yüzde yüz hibeli 100 litre 600 çiftçimize yakıt desteğinde bulunacağız. Kömür desteği içinde çalışmalarımızı yapıyoruz ve vatandaşlarımıza destek olacağız. Et desteğini kestiler, biz vereceğiz' deyince vatandaşlara bu seferde kömür ve kırsal destekler için mesaj attılar. 'İlçe belediyeleri bunun altından kalkamaz' diye düşündü ama biz AK Partiyiz. Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz belediyecilikle taşın altına elimizi koyarız. 2022 bütçesi 121 milyonumuzla bunları yapıyoruz Ankara Büyükşehir Belediyesi 50 milyar bütçe ile yapamıyorlar. 40 bin nüfusla bu yardımları yapıyoruz. İflas ettilerse şayet bunun sebebi yaklaşık 15 bin kontrolsüz personel alımıdır. Bütçedeki personel oranınız çok yüksekse belediyeyi yönetemezsiniz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ne iş yapar bunu merak ediyoruz.





"BİZ DE AK KADROLARA GÜVENDİĞİ İÇİN KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDERİZ"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise açıklamasına şöyle devam etti:

Sayın Mansur Yavaş'tan vatandaşlarımıza gönderilen mesajda; 'Akyurt Belediye Başkanı Sayın Hilal Ayık vatandaşlara destekleri kendilerinin vereceklerini açıkladı. Kendilerine teşekkür ederiz. Bu ayki et, kömür ve tohum desteğini kendilerinden talep etmenizi rica ederiz' denilmiştir. Biz de AK kadrolara güvendiği için kendisine teşekkür ederiz. Bizler halk için siyaset yapıyoruz. Hiç bir çağrıya kayıtsız kalamayız. Nitekim bu konuda da öyle yaptık. Seçimden önce ucuz su vadeden Mansur Yavaş bugün radikal bir zam savunucusuna dönüşmüştür. Bununla da yetinmemiş, zamlı su satmaya devam etmezse işçileri işten çıkartmakla, yardım alanların yardımını kesmekle ve Ankara halkını da hizmet etmemekle tehdit etmiş, garip gurabeya tehdit mesajları atmış, bilbordlara çıktığı ilanlarla da Ankara halkına şantaja devam etmiştir. Evet, belediyeler ticarethane değildir. Belediyeler kar etmesi gereken kurumlar değildir. Belediyeler hizmet kurumlarıdır. Personele ayda 120 milyon bütçe ayırılmaktadır. Bu senede 1.5 milyar TL'yi bulmaktadır. Sırf diyet ödemek için 15 bine yakın personel alınmıştır. Atılan mesajda hadsiz ifadelerle yardımların durdurulduğunu yazıyordu. Ankaralılar hiç endişe etmesin, AK Partili belediyeler olarak biz bunları yapacağız. Yapamıyorsanız bırakın. Suyu da ucuza satarız, asfaltı da atarız, sosyal yardımları da dağıtırız, metroyu da yaparız, Ankara'yı özlenen AK belediyeye kavuştururuz. ABB iflas etmiştir Ankara'da eskiden 60 günde, 90 günde altgeçitler üstgeçitler yapılır, bitirilirdi. Sosyal yardımlar konusunda, sosyal belediyecilikte kimse AK Parti ile kimse boy ölçüşemez. Bunlar sosyal algı belediyeciliği yapıyorlar."

İŞTE O MESAJ

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyurt ilçesinde yaşayan vatandaşlara gönderilen mesaj şöyle:

Değerli hemşerimiz, Büyükşehir Meclisi'nde AK Partili üyelerin yasa dışı aldığı kararla su ücretleri indirilmiştir. Ankara'nın susuz kalmaması için belediye bütçesinden ASKİ'ye para aktarmak zorunda kalacağımızdan dolayı her ay düzenli olarak yapılan et desteği ile kömür ve tohum desteğini ertelemek zorunda kalmıştık. Akyurt Belediye Başkanı Sayın Hilal Ayık vatandaşlara destekleri kendilerinin vereceklerini açıkladı. Kendilerine teşekkür ederiz. Bu ayki et, kömür ve tohum desteğini kendilerinden talep etmenizi rica ederiz. Suya indirim karar mahkeme tarafından iptal edilirse Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Saygılarımızla...