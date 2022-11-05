Bakan Bozdağ: Haddini bilmezliğin dik alası... CHP’li vekiller mahkeme heyetine saldırmıştı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Yalova İl Başkanlığı ziyareti sırasında "Yalova Belediyesi'nde zimmet" iddiasıyla açılan dava duruşmasında CHP'li vekillerin mahkeme heyetine yönelik söylemleri ve hareketleriyle ilgili olarak, "TBMM'nin saygın üyeleri bu haddini ve kendini bilmez, hak ve hukuk tanımaz milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldıracak, parmak salladıkları yargının önüne onları çıkaracak" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir kısım programlara katılmak üzere Yalova'ya gitti. İlk olarak Yalova Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bozdağ, Vali Muammer Erol'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Yalova Adliyesine geçen Bozdağ ve beraberindeki heyet, Başsavcı Duygu Bayar Öksüz görüştü. Heyet, adliye yanında yapımı süren ek bina inşaatında da incelemelerde bulundu.

Buradaki incelemelerin ardından Bakan Bozdağ, AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Sanıklar arasında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın da yer aldığı, "Yalova Belediyesi'nde zimmet" iddiasıyla açılan davanın duruşmasında, bazı CHP milletvekillerinin mahkeme heyetine yönelik söylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bozdağ, "Bu haksızlık, kendini ve haddini bilmezlik, ahlaksızlık karşısında, hakkın, hukukun, adaletin ve bağımsız, tarafsız Türk yargısının, Yalova Adliyesi'nde yanında olduğumuzu bir kez daha Yalova'dan, Türkiye'ye ve dünyaya ilan etmek için geldik" dedi.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna vurgu yapan Bakan Bozdağ, hiç kimsenin hakim ve savcılara emir, talimat veremeyeceğinin altını çizdi.

"YAŞANAN OLAY KABUL EDİLEMEZ"

Hakimlerin kimseden korkmaması, baskı hissetmemesi gerektiğine de vurgu yapan Bakan Bozdağ, hakimlerin dosyaya ve delile bakarak karar vereceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Siyasilerin, milletvekili olsun olmasın, siyasi sıfat taşıyan kişilerin bir davada lehlerine sonuç çıkması için mahkemeye baskı yapma hakları yoktur. CHP'nin kimi vekillerinin de bulunduğu bazı siyasi temsilcilerinin, Yalova'da mahkemeyi basmaları, hakim ve savcılarımıza el kol hareketi yaparak parmak sallamaları, onlara hakaret etmeleri, onlara saldırmaları asla kabul edilemez. Bu haddini bilmezliğin dik alasıdır, kendini bilmezliğin ta kendisidir. Hukuk tanımazlığın açık bir şekilde ifadesidir. Hukuk devletini ayaklar altına almaktır bu. Bir yandan her gün yargı bağımsızlığından, tarafsızlığından bahsedeceksiniz, Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşü yapacaksınız öte yandan istediğiniz gibi karar vermesi için mahkeme basacaksınız, mahkeme heyetine yapılmadık hakareti bırakmayacaksınız. Bu ne biçim adalet anlayışı, bu ne biçim hak, hukuk anlayışı, bu ne biçim hukuk devletti anlayışı? Bunların gücü yok, gücü yokken mahkeme basanla, hakimlere parmak sallayanlar, hukuku tanımayanlar Allah muhafaza bunların azıcık gücü olsa hukuku da adaleti de nasıl ayakları altına alacaklarını bu son olay açık bir şekilde göstermektedir."

Konuşması sırasında, "Yargıçların 28 Şubat sürecinde Genelkurmay Başkanlığında esas duruşa geçtiği gün adalet diyen diliniz neredeydi sizin?" sorusunu soran Bakan Bozdağ, kimsenin buna sesini çıkarmadığını söyledi.

MAHKEME BAŞKANINA VE HEYETE EL KOL SALLAMANIN CEZASI BULUNUYOR

Mahkeme basmanın, mahkeme başkanına, heyete el kol sallamanın, hakaret etmenin, yargı görevi yapanları, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmenin cezası bulunduğundan bahseden Bakan Bozdağ, Yalova'da mahkemede yaşananlar sonrasında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, milletvekilleri hakkındaki dosyanın yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini anımsattı.

"İNANIYORUM Kİ TBMM'NİN SAYGIN ÜYELERİ HAK VE HUKUK TANIMAZ MİLLETVEKİLLERİNİN DOKUNULMAZLIĞINI KALDIRACAK"

Hakim ve savcılara parmak sallayan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılacağına ve yargı önüne çıkacaklarına inandığını belirten Bakan Bozdağ, "Ben inanıyorum ki TBMM'nin saygın üyeleri, bu haddini ve kendini bilmez, hak ve hukuk tanımaz milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldıracak, parmak salladıkları yargının önüne onları çıkaracak. Buradan da Millet Meclisimizin Başkanı ve saygın üyelerine Adalet Bakanı, HSK Başkanı olarak çağrıda bulunuyorum; Türk mahkemelerine tepeden bakan, hakim ve savcılarımıza hakaret eden, el, kol sallayan bu kendini ve haddini bilmezlerin milletin saygın bir temsilcisi olmaya da hakları yoktur. Lütfen bu vekillerin dokunulmazlığını Anayasamızın öngördüğü usullere uygun şekilde kaldırmak suretiyle bunları yargıya teslim edin. Yargının önünde Türk yargıçlarına hesap vermesini sağlayın. Ben eminim ki TBMM, Türk yargısının ve yargı görevi yapan hakim ve savcılarımızın onurunu kendi onuru gibi kabul edecek, bu haksızlık karşısında milletin ortak sesinin tercümanı olacak, bu kendini ve haddini bilmezlere, hem hadlerini öğretecek hem kendilerinin kim olduğunu öğretecek hem hukuk devleti nedir, ayan beyan gösterecek ve öğretecek."

Ziyareti kapsamında Bakan Bozdağ'a, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, HSK üyesi Ergün Şahin ile Adalet Bakan Yardımcısı ve HSK üyesi Hasan Yılmaz eşlik etti.