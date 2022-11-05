Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda paraşüt eğitimi sırasında geçirdiği kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir (26) için memleketi Mersin'de cenaze töreni düzenlendi. Muğdat Camii'ndeki törende, anne Aysel Demir "Bugün oğlumun düğünü, vatana feda olsun" diyerek, şehidini asker selamıyla uğurlarken, bir yıllık eşi Hanife Demir ise tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Demir, kılınan namazın ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda EYP tespit imha timinde görevli İstikam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan, teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit oldu. 5 yıllık Uzman Onbaşı Akçağlayan'ın, 2 yıl önce evlendiği öğrenildi. Aksaray'da yaşayan annesi Sultan ile babası Nurettin Akçağlayan ve eşi Şerife Akçağlayan acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Şehit Uzman Onbaşı, bugün toprağa verilecek.