Kur’an Kursu’nu tahliye işlemi durduruldu! CHP’li belediyeye tepkiler sürüyor

Fındıklı Kaymakamlığı'nın, CHP'li Fındıklı Belediyesi'nin Kur'an Kursu'nu tahliye ettirmesine yönelik Rize İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonucu Rize İdare Mahkemesi, Kur'an Kursu'nun faaliyet gösterdiği taşınmazın tahliye edilmesine yönelik işlemin durdurulması yönünde karar verdi.
Kararda, "Dava konusu işlemin, 4-6 yaş okul öncesi kreş binası (Kur'an Kursu) olarak kullanılan taşınmazın tahsisinin kaldırılmasına uzatılmasına ilişkin olması nedeniyle Anayasa'nın 24. ve 42. maddeleriyle korunan eğitim ve öğrenim hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı mahiyette olması ve uygulanmakla etkisi tükenecek ve ilerde hukuka aykırı bulunup yürütmesinin durdurulması veya karar verilmesi halinde de telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle davalı idarenin savunması ve ara karar cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararın cevap verme süresi geçip yeni karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına 2577 sayılı kanunun 20. ve 27. maddesinin 5. fıkrası uyarınca ara kararına cevap verilebilmesi için davalı idareye 30 gün süre tanınmasına ara kararı gereğini yerine getirmenin mecburi olduğu aksi halde, dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre bir karar verileceği hususunun, davalı idareye tebliğine 04 Kasım 2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi" ifadeleri kullanıldı.
Rize İdare Mahkemesince "Yürütmeyi durdurma" kararına istinaden CHP'li belediyenin kestiği Kur'an Kursu'nun suyunu yeniden bağlamadığını ve çocukların orada mağdur olması ve velilerin binaya bidonlarla su taşımasından dolayı yaşanılan durum hakkında SABAH'a konuşan AK Parti ve MHP ilçe başkanları bu duruma tepki gösterdi.
KURSUN BOŞALTILMASI İÇİN BÜYÜK MÜCADELE VERİYOR, BAHANELER ÜRETİYOR
AK Parti Fındıklı İlçe Başkanı İsmail Fethi Velioğlu, "Belediye Başkanı, Reyyan Kur'an kursunu boşaltması için büyük bir mücadele ediyor. Kurs'un olduğu bina için süre doldu diye yasal mücadele başlattı. Bizler de ona uygun bir bina bulamadığımız için kendisinden süre istedik. Kendisi de ısrarla 'hayır' dedi ve binanın camını, penceresini, kapısını sökeceğim" dedi. Bende ona 'siz sökün bizde gereğini yapacağız' dedim. Milli Emlak'a bağlı binayı kendi kontrolü altına aldı. Orada eğitim gören çocuklar var. Binayı boşaltmaması için biraz daha süre istedim. Kendisi ise yeterli süre verdiğini ifade etti. Dün ise basına yaptığı açıklamada, Kur'an kursuna giden çocukların eski bir yurt binasına taşınmalarını istedi. O eski ve atıl durumda olan binanın deprem testi bile yapılmamış, kullanılamaz bir halde. Oraya küçük çocuklar nasıl gitsin ve eğitim görsün. Halka kendisini "beni mağdur ediyorlar" gibi lanse ediyor, bütün konularda olduğu gibi hükümet önümü kesiyor, hizmet yaptırmıyorlar" diye bahaneler üretiyor. Halbuki halkın yararına yaptığı işlerde ona destek olduk. Kur'an kursunun önce tabelasını, çitlerini sökerek buraya çevre düzenlemesi yapacağız diye bahane üretti. Daha sonra ise binanın suyunu kesti. Suyu kesmesindeki mazereti ise, "kaçak su kullanılıyor" diye söyledi. Bizde müftülüğe sorduğumuzda kendisi 3 yıldır belediye başkanlığı yapmakta ve 3 yıldır kaçak su ile ilgili hiçbir talebi olmadığı söylendi. Bizde sayaçsız su kullanılmasına karşıyız ama kendisi de 3 yıldır buna göz yummuş. Şimdi bahaneleri toplayıp kendisini haklı gösterme çabasına girdi. Bu çocuklarımızın kış ve soğuk havalarda mağdur olmaması için işi takip ediyoruz. Mecliste ise tabelanın isim değişikliği ile ilgili yapılan oylamada kendisi oy birliğiyle tabela isim değişikliğiyle yaptığını açıkladı. Halbuki AK Parti olarak 2 red oyu verdik. 8'e 2 red oyuyla karar alındı. Yani oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla alınan bir karardı. Şuanda ise Kur'an Kursu tabelası yerine takıldı. Sonuç olarak çocuklarımız orada susuz ve kalorifer kullanamıyorlar. Son derece mağdurlar 30 tane 4-6 yaş çocuğumuz var. Veliler kursa bidonlarla su taşıyorlar. Kaloriferler yanmıyor. Bu süreci yakından takip ediyoruz" dedi.
BELEDİYE BAŞKANININ AMACI GÜNDEM YARATMAK
Fındıklı MHP İlçe Başkanı İhsan Taşçı ise, "Fındıklı belediyesince 4-6 yaş Reyyan Kur'an Kursu için yapılan yaptırımı çok yanlış buluyorum. O bina bir kere belediyenin malı değil, Milli Emlak'a bağlı bir yer. O binanın suyunu kesip, tabelasını indirmesindeki asıl amaç ise CHP zihniyeti olarak gündem yaratmaktır. O çocuklar orada soğuk kış gününde mağdur ediliyor. Fındıklı küçük ve şirin bir ilçemizdir. Burada kardeşçe ve birlikte yaşamalıyız. Belediye başkanı aldığı bu karardan ve yanlıştan bir an önce geri döneceğini umuyorve bekliyoruz" dedi.