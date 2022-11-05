Kur’an Kursu’nu tahliye işlemi durduruldu! CHP’li belediyeye tepkiler sürüyor

KURSUN BOŞALTILMASI İÇİN BÜYÜK MÜCADELE VERİYOR, BAHANELER ÜRETİYOR

AK Parti Fındıklı İlçe Başkanı İsmail Fethi Velioğlu, "Belediye Başkanı, Reyyan Kur'an kursunu boşaltması için büyük bir mücadele ediyor. Kurs'un olduğu bina için süre doldu diye yasal mücadele başlattı. Bizler de ona uygun bir bina bulamadığımız için kendisinden süre istedik. Kendisi de ısrarla 'hayır' dedi ve binanın camını, penceresini, kapısını sökeceğim" dedi. Bende ona 'siz sökün bizde gereğini yapacağız' dedim. Milli Emlak'a bağlı binayı kendi kontrolü altına aldı. Orada eğitim gören çocuklar var. Binayı boşaltmaması için biraz daha süre istedim. Kendisi ise yeterli süre verdiğini ifade etti. Dün ise basına yaptığı açıklamada, Kur'an kursuna giden çocukların eski bir yurt binasına taşınmalarını istedi. O eski ve atıl durumda olan binanın deprem testi bile yapılmamış, kullanılamaz bir halde. Oraya küçük çocuklar nasıl gitsin ve eğitim görsün. Halka kendisini "beni mağdur ediyorlar" gibi lanse ediyor, bütün konularda olduğu gibi hükümet önümü kesiyor, hizmet yaptırmıyorlar" diye bahaneler üretiyor. Halbuki halkın yararına yaptığı işlerde ona destek olduk. Kur'an kursunun önce tabelasını, çitlerini sökerek buraya çevre düzenlemesi yapacağız diye bahane üretti. Daha sonra ise binanın suyunu kesti. Suyu kesmesindeki mazereti ise, "kaçak su kullanılıyor" diye söyledi. Bizde müftülüğe sorduğumuzda kendisi 3 yıldır belediye başkanlığı yapmakta ve 3 yıldır kaçak su ile ilgili hiçbir talebi olmadığı söylendi. Bizde sayaçsız su kullanılmasına karşıyız ama kendisi de 3 yıldır buna göz yummuş. Şimdi bahaneleri toplayıp kendisini haklı gösterme çabasına girdi. Bu çocuklarımızın kış ve soğuk havalarda mağdur olmaması için işi takip ediyoruz. Mecliste ise tabelanın isim değişikliği ile ilgili yapılan oylamada kendisi oy birliğiyle tabela isim değişikliğiyle yaptığını açıkladı. Halbuki AK Parti olarak 2 red oyu verdik. 8'e 2 red oyuyla karar alındı. Yani oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla alınan bir karardı. Şuanda ise Kur'an Kursu tabelası yerine takıldı. Sonuç olarak çocuklarımız orada susuz ve kalorifer kullanamıyorlar. Son derece mağdurlar 30 tane 4-6 yaş çocuğumuz var. Veliler kursa bidonlarla su taşıyorlar. Kaloriferler yanmıyor. Bu süreci yakından takip ediyoruz" dedi.