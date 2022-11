Tahılı öncelikle fakir ülkelere ulaştıracağız

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 19. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'nda konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi:Gıda ve enerji kriziyle birlikte sosyal refah kayıplarını da derinleştiren bu yeni gerçeklik karşısında çoğu ülke yalpalamakta, çaresiz kalmaktadır. Somali başta olmak üzere Afrika'da bir lokma ekmeğe, bir tas suya ulaşamadığı için can veren her çocuğun, her masumun acısı, yüreklerimizi dağlıyor, vicdanlarımızı kanatıyor. Özellikle ağızlarını her açtıklarında dünyanın geri kalanına, insan hakları ve özgürlük dersi veren Batılı kurumların ve ülkelerin bu vahim tablo karşısındaki kayıtsızlığı utanç vericidir.Dünyanın milli gelire göre en fazla insani yardım yapan ülkesi olarak şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Muhataplarımızla yaptığımız son görüşmelerde Karadeniz'deki tahıl koridorundan özellikle Afrika'daki ihtiyaç sahiplerinin daha fazla istifade ettirilmesine yönelik anlayış birliğine vardık ve bunu geliştiriyoruz. Şu an ciddi gıda krizi ve kıtlıkla boğuşan Somali, Cibuti, Sudan başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi ülkelere ulaşmasını öncelikle temin edeceğiz. Ayrıca Türkiye olarak 11 yıldır tüm imkânlarımızla yanlarında olduğumuz Somali halkına bu zor günlerinde daha fazla destek vereceğiz. Nitekim dün akşam Sayın Guterres'le yaptığım konuşmada da dedim ki 'G20'de bir adım atalım. Kesinlikle az gelişmiş, fakir fukara ülkelere bu desteği verelim' dedim. Zira Sayın Putin, evvelsi günkü görüşmemde bana 'Biz ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere Cibuti, Somali, Sudan buralara gönderelim' dedi. Hemfikir olduk. Atmamız gereken adım bu. Yapmamız gereken de bu. İnşallah bu ayın 13-14'ünde Bali'de bir araya geleceğiz ve orada da bu görüşmeleri yapacağız.Unutmayın artık Türkiye inşallah doğalgazda 'hub' olacak. Ve Rusya doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevki konusunda Sayın Putin'in herhalde açıklamalarını dinlediniz, duydunuz ve bu çalışmayı dayanışma içerisinde sürdüreceğiz.Finansmana erişim meselesinde de iş insanlarımızın yanındayız. Ekonominin dengelerinde benzer savrulmalara yol açmayacak şekilde iş dünyamızın finansman talebini karşılayacak mekanizmaları oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz. Öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelerden başlayarak sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın hepsine hitap edecek finansman araçlarını sizlerin hizmetine sunacağız.