‘Tapularınızı alıp evlerinizde huzur içerisinde oturacaksınız’

Beykozluları depreme dayanıklı evlere ve güvenli yaşam alanlarına kavuşturacak olan "Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi"nin temeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle atıldı. Törende konuşan Bakan Kurum, İstanbul'da 2012'den bu yana 300 bini aşkın konutun dönüşümünü tamamladıklarını, Beykoz'da temeli atılan projenin ise 2 yıl içinde hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.Kurum, "Beykoz'umuzda Tokatköy Mahallemizde sizlerle birlikte 776 yeni yuvamızın ve 47 dükkanımızın temellerini atmanın heyecanını yaşıyoruz. Evlerinize huzur içerisinde gireceksiniz, oturacaksınız tapularınızı alacaksınız bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Beykoz Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen proje çerçevesinde Tokatköy Mahallesi'ndeki 82 bin 792 metrekarelik kentsel dönüşüm alanında toplam 776 yeni konut ve 47 iş yeri yapılacak. Temel atma töreniyle inşası başlayacak evler hak sahiplerine 20 yıllık vade ve uygun ödeme koşullarıyla teslim edilecek. Proje tamamlandığında hak sahipleri depreme dayanıklı modern konutlarıyla birlikte tapularına da kavuşacak.