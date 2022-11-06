CHP’lilerden kadın başkana küfür

İzmir'in Kiraz Belediye Meclisi'nde, AK Parti'li Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu ile CHP grubu arasında 'küfür' krizi yaşandı. CHP'liler tarafından kurulan Whatsapp grubunda, kendisi ve daha önce başkanlığa aday olmuş olan babası hakkında hakaretler edildiğini, bu konuşmaların kendilerine iletildiğini söyleyen Kutlu, kendisinden özür dilenmesini istedi.Kutlu, "Elimizde görüntüler var. Öncelikle esefle kınıyorum. Benim grubumda, benim meclis üyelerim milletin karısı, kızı ya da başka birisine bir laf etse ben oraya gelir ağzıma geleni söyler, giderim. Hele ki bir insanın ölen babası hakkında bu konuşmalar gerçekten hiç yakışmadı" dedi. Kutlu daha sonra CHP'li meclis üyesi Tevfik Dumanlıoğlu'na dönerek "Babasının o... kızı ne demek?" dedi. Dumanlıoğlu ise, "Onu ben yazmadım" diye yanıt verdi.