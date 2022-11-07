İstanbul’da 11 ayda 148 bin 12 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı

İşlem yapılan 41.035 kaçak göçmen (Afganistan: 21.824, Pakistan: 4.691, Diğer uyruklar: 14.520) doğrudan İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine sınır dışı edilmiş, 100.626 yabancı ise gerekli işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. Ayrıca ilimizde gerçekleştirilen işyerlerinin tabela denetimleri sonrasında 7.962 tabelanın mevzuata uygun hale getirilmesi sağlanmıştır.