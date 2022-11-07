MİT, Suriye’de PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi

MİT, Suriye'de PKK/YPG Ayn İsa Eyaleti Genel Sorumlusu "Azad" kod adlı Kays Berho Sulayva'yı etkisiz hale getirdi. PKK/YPG'ye Irak'tan 2013'te katılan Kays Berho Sulayva, Kays Berho Sulayva, PKK saflarına katılmasının ve silahlı eğitimini tamamlamasının ardından önce Irak/Sincar akabinde Suriye/Tel Tamir bölgesinde görevlendirildi. PKK/YPG Diplomasi Sorumlusu Mazlum Kobani/Sahin Cilo kod Ferhad Abdi Şahin, kısa süre önce Sarkul Avsat'a verdiği demeçte "Türkiye'nin SiHA'lar ile son iki yilda PKK/YPG'nin en iyi askeri liderlerini hedef alan 70 hava saldırısı düzenlediğini" ifade etmisti. Diğer yandan güvenlik uzmanları örgütün, MİT'in son dönemde yaptığı operasyonlardan ciddi şekilde etkilendiğine dikkat çekti.Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.SABAH