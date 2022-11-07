MİT, Suriye’de PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi

MİT, Suriye'de PKK/YPG Ayn İsa Eyaleti Genel Sorumlusu "Azad" kod adlı Kays Berho Sulayva'yı etkisiz hale getirdi. PKK/YPG'ye Irak'tan 2013'te katılan Kays Berho Sulayva, Kays Berho Sulayva, PKK saflarına katılmasının ve silahlı eğitimini tamamlamasının ardından önce Irak/Sincar akabinde Suriye/Tel Tamir bölgesinde görevlendirildi. PKK/YPG Diplomasi Sorumlusu Mazlum Kobani/Sahin Cilo kod Ferhad Abdi Şahin, kısa süre önce Sarkul Avsat'a verdiği demeçte "Türkiye'nin SiHA'lar ile son iki yilda PKK/YPG'nin en iyi askeri liderlerini hedef alan 70 hava saldırısı düzenlediğini" ifade etmisti. Diğer yandan güvenlik uzmanları örgütün, MİT'in son dönemde yaptığı operasyonlardan ciddi şekilde etkilendiğine dikkat çekti.
2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi. Mehmet YILDIRIM /
SABAH