PKK’nın finans kaynağına darbe

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Lice kırsalında 50 farklı noktadaki arazi arama tarama faaliyetinde 222 bin kök kenevir, 47 bin kök skunk, 1 ton 950 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.