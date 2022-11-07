SON DAKİKA | Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 operasyonu başladı

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 Şırnak-Cudi Dağı Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu" başlatıldı.

ÖZEL BİRLİKLER SAHADA

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 615 personel 48 operasyonel tim görev alıyor.

11 SIĞINAK VE 10 MAĞARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun 1'inci gününde; Şırnak Merkez İlçesi Cudi Dağı kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 11 adet sığınak ve 10 adet mağara içerisinde; 7 RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet şırınga düzenekli EYP düzeneği, 3 el bombası, 3 havan mühimmatı, 38 adet tüp,160 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 3 adet güneş paneli,25 kg çeşitli gıda malzemesi,2 adet akü, muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.