‘Türkiye Yüzyılı’nı kadınlarla birlikte inşa edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te Panaroma 25 Aralık Müzesi'nde düzenlenen Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda programında konuştu.Organize sanayide açılışını yaptığımız 70 yeni fabrika var. Daha önce 300 fabrika açmıştık. Bize anamuhalefetin başı "Nerede bu fabrikalar?" demişti. Biz de kendisine 'Gaziantep'e gidip sorarsanız sizi gezdirirler' demiştik. Geldi ama pek memnun olmadı galiba. Şu an itibarıyla Gaziantep, 10 milyar doları bulan ihracat skalasıyla daha da büyük bir hedefe ayda 1 milyar hedefine yürüyorlar. Yılda 12 milyar doları yakalayacak Gaziantep'e bu yakışır demiştik. Ankara'yı geçmiş durumda. Gaziray ile de çok önemli bir zenginliğe sahip oldu.Kadın hareketi noktasında, gönül coğrafyası anlamında da, insanlık dersi anlamında da Gaziantep bir başka. Kadınlarımızın başarılarının devamını diliyorum. Ülkemizde kadınların tamamını, ailelerin temel direkleri, çocukların ebedi öğretmeni olma noktasında ilham olarak görüyoruz. İlhamımızı kadınlarımızdan alıyoruz. Kadını hayatın her alanında desteklerken, aileyi de en güçlü şekilde ayakta tutup geliştirecek bir politika takip etmenin kararlılığı içindeyiz. Türkiye Yüzyılı'nı da kadınlarımızla birlikte inşa edeceğiz.Türkiye'de kadınlarımızı güçlendirirken aslında ülkemizin potansiyelini de arttırıyoruz. Kadınıyla erkeğiyle her vatandaşımızın ülkemize katacağı çok şeyler var. Anayasa düzenlemeyle başörtüsünü sağlama alırken aynı zamanda aile konusunu da bir zemine oturtalım. Güçlü aile güçlü milletleri doğurur. Muhalefet bundan endişe etmiş. Korkulacak bir şey yok. Aileyi en güçlü şekilde ayakta tutacak bir politika takip etmenin kararlılığı içindeyiz. Teklifini vermeye hazırlandığımız son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız. Gelin bu işi anayasayla çözelim.Başkan Erdoğan'ın Gaziantep'te katıldığı "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programında renkli görüntüler yaşandı. Erdoğan kadin girişmicilerin projelerini büyük bir dikkatle dinledi. Paralimpik Milli Yüzücü Sevilay Öztürk ile de sohbet etti.