2.5 milyon kişiye 3.2 milyar TL destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık yaptı. Beştepe'de 3.5 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği kritik süreç sosyal desteklerin önemini artırmaktadır. Sosyal yardımlarımızın hem etkinliğini artıracak hem yelpazesini genişletecek bir dizi adım attık. Hayatının idamesi için gereken temel ihtiyaç maddelerine ulaşamayan vatandaşlarımıza yönelik kapsamlı yardımlarımız zaten devam ediyor. Bunları sürekli güncelleyerek devletimizin kimsesizlerin kimsesi olma vasfını koruyoruz.Gelir seviyesi belli rakamın altında kalan vatandaşlarımıza içinden geçtiğimiz şu sancılı dönemde destek olacak yeni programlar geliştirdik. Türkiye Aile Desteği kapsamında 2.5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3.2 milyar lira yarın (bugün) hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak. Doğalgaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi de yine bu hafta içinde gerçekleştirilecektir.Engelli ve yaşlı maaşlarının hak sahibi 1 milyon 379 bin 493 kişiyi kapsayan 2.1 milyar tutarındaki kasım ayı ödemeleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Binden fazla sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfımıza aktarılacak periyodik payı iki kat artırarak 450 milyon liraya çıkardık. Sadece kasım ayında bu vakıflarımıza aktarılan kaynak 900 milyon lirayı buldu. Bu hafta içinde 7 milyar lira tutarında sosyal desteği insanımızın hizmetine sunmuş olduk.Sağlık sistemimizi, çalışma şartlarını iyileştirdiğimiz insan gücümüz ve ülkemizin her köşesine uzanan yaygın altyapımızla 'Health Türkiye' başlığı altında küresel bir markaya dönüştürüyoruz. Sağlık turizminden ülkemizin aldığı payı en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.Milletimiz için Togg çok önemli bir sembol haline gelmiştir. Togg'un başarısı sadece bir firmanın, bir markanın, bir üretim tesisinin değil topyekûn 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir. Buna rağmen yapılan işi itibarsızlaştırmaya çalışan zihniyetin umutsuz çırpınışlarını takip ediyoruz. Rabbim kimseyi siyasi, ideolojik ve nefsi bağnazlığı sebebiyle ülkesine düşmanlık edecek seviyeye düşürmesin.Özgürlük sadece lafla, sloganla, kâğıt üzerinde yapılan düzenlemelerle olmaz. Bunun için insanlara hayallerini gerçekleştirebilecekleri imkânları sağlamak gerekir. Ülkemizi eser ve hizmetlerimizle zenginleştirirken gerçek özgürlüğün zeminini döşüyorduk. Yıllarca vesayetin baskısı, terör örgütlerinin saldırıları, çetelerin tehditleriyle bunalan insanımızı güvenliğin ve huzurun iklimine taşırken bireyleri her alanda gerçek özgürlükle de tanıştırıyorduk.Özgürlüğün de adaletin de siyaseti olmaz, bu insanların en tabii hakkıdır. Geçtiğimiz hafta başörtüsü serbestisini ve ailenin korunması hususlarını içeren Anayasa değişikliği teklifimizi arkadaşlarımız Meclis'te grubu olan siyasi partilerle görüştüler. Bu görüşmelerin kati neticesi alındıktan sonra uzlaşma sağlanırsa o şekilde, sağlanamazsa Cumhur İttifakı partileri olarak kendi teklifimizi Meclis'e sunmayı planlıyoruz. Prensip olarak temel hak ve özgürlükle ilgili konuların halk oylamasına götürülmesini doğru bulmuyoruz. Temennimiz Meclis'te bu değişikliği doğrudan kabul edecek bir çoğunluğun sağlanabilmesidir. Ancak milletimize sözümüz gereği Meclis denkleminde başka bir mecburiyet ortaya çıkarsa gereğini yapmanın boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz.Uyuşturucu gibi bir insanlık suçuyla polislerimize ve hükümetimize iftira atanların, siyaset yapmanın ötesinde sinsi niyetlerle hareket ettiklerinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Her kim Türkiye'yi terör örgütleriyle, mafyayla, uyuşturucuyla, küresel tefecilerle, envai türden kopukla, uğursuzla aynı fotoğrafın içerisine sokuyorsa yaptığı işin adı 5'inci kol faaliyetidir. Türkiye, geçmişten bugüne çeşitli görünümlerle, söylemlerle, yapılarla karşısına çıkan 5'inci kol elemanlarından çok çekmiştir. Milletimiz uzunca bir süre bu tür faaliyetler sebebiyle hak ettiği imkânlardan, eserlerden, hizmetlerden mahrum kalmıştır. Bu defa açık ve net söylüyorum; başaramayacaklar. Son örneğini uyuşturucu iftirasıyla gördüğümüz kirli oyunu bir kez daha bozacağız.Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte hazırlıyoruz. Ülkemizin 81 vilayetinde özellikle ilçelerinde yapacağımız programlarla milletimizin Türkiye Yüzyılı'na ilişkin beklentilerini, tekliflerini alarak vizyonumuzu somutlaştıracağız. Böylece seçimlerden önce kamuoyunun karşısına Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir hazırlıkla çıkmayı planlıyoruz.