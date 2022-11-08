DHKP-C’nin bomba timine darbe: Oyuncak arabaya bomba düzeneği! İlaç kapsülüyle nokta suikast

ÖRGÜT EVİ BOMBA İMALAT MERKEZİ ÇIKTI

Yapılan operasyon kapsamında hücre evinde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, patlayıcı madde olduğu tespit edilen toz maddeler, düzeneği hazırlanmış uzaktan kumanda, tuzaklanma için kullanılan teçhizat ve 6 kilogram patlayıcı ele geçirildi. El konulan patlayıcı maddeler üzerinde Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü inceleme başlattı.