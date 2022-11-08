DHKP-C’nin bomba timine darbe: Oyuncak arabaya bomba düzeneği! İlaç kapsülüyle nokta suikast

İstanbul'da DHKP-C terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen hücre evine baskın düzenlendi. Örgüt mensuplarının gözaltına alındığı hücre evinde hali hazırda bomba ve yine bomba yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Şişli ilçesinde bulunan bir hücre evine operasyon düzenledi.
ÖRGÜT EVİ BOMBA İMALAT MERKEZİ ÇIKTI
Yapılan operasyon kapsamında hücre evinde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, patlayıcı madde olduğu tespit edilen toz maddeler, düzeneği hazırlanmış uzaktan kumanda, tuzaklanma için kullanılan teçhizat ve 6 kilogram patlayıcı ele geçirildi. El konulan patlayıcı maddeler üzerinde Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü inceleme başlattı.
İLAÇ KAPSÜLÜNDEN BOMBA
İncelemelerde ele geçirilen, cep telefonları, oyuncak arabalar, kibrit çöpleri gibi farklı malzemelerin bomba gizleme ya da güçlendirmede kullanıldığı belirlendi. Evde ele geçirilen ilaç kapsüllerinin ise içerisine küçük miktarda bomba malzemesi doldurarak suikast amacıyla kullanılabileceği öğrenildi. Hücre evinde yakalanan 2 şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette ifade veren şüphelilerden M.O., söz konusu evde ele geçirilen bombalardan haberi olmadığını parmak izinin çıkmasının evde kaldığından dolayı olabileceğini söyledi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler savcılıkta verdiği ifadelerinde bomba yapımında herhangi bir ilgilerinin bulunmadığını söyledi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.