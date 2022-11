Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni"nde konuştu:Türkiye Yüzyılı programımız 2023 hedefimizin çatısını kurmaktır. Şimdi sıra Türkiye Yüzyılı'nı tuğla tuğla inşa etmeye gelmiştir. Türkiye Yüzyılı hayalimizin mimarı da müellifi de sahibi de 85 milyonun tamamıdır. Bu program kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla ülkemizin tamamının, milletimizin tüm fertlerinin eseri olacaktır.Dün Avrupa'nın 'hasta adamı' olarak görülen bir milleti nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak, tüm yokluklara ve imkânsızlıklara rağmen Milli Mücadele'yi nasıl zafere taşıdıysak, önümüze çıkarılan engelleri nasıl birlik ve beraberlik içinde aştıysak, darbelerden terör saldırılarına her türlü badirenin üstünden nasıl alnımızın akıyla geldiysek, Türkiye'yi son 20 yılda nasıl bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiysek, inşallah bugün de milletimizin ve insanlığın tarihinde yeni bir dönemin muştusu olacak Türkiye Yüzyılı'nı beraberce hayata geçireceğiz.Gazete köşelerinden, TV ekranlarından veya sosyal medya mecralarından umutsuzluk aşılayan, insanlara sürekli "yapamazsınız" diyen özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz. Tarih boyunca kendisine biçilen sayısız kefeni parçalamış bir ecdadın torunları olarak hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz.Türkiye Yüzyılı'ndan bahsetmemizin gerisinde 20 yıllık demokrasi ve kalkınma reformu var. Türkiye bugün bulunduğu yere birilerinin inayetiyle değil, nice sinsi oyunlarla, can yakıcı tuzaklarla dolu zorlu bir yolculuktan sonra ulaştı. Elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı. Millet ve memleket için hangi başarıya imza attıysak, hepsi için mücadele ettik, ter döktük, bedel ödedik. Yoklukların, ekonomik krizlerin ülkesinden sanayisiyle, ihracatıyla, turizmiyle, tarımıyla ekonomisi göz dolduran bir Türkiye'ye bu şekilde ulaştık. Vesayetin adeta kol gezdiği bir ülkeyi, demokrasisi parmakla gösterilen bir seviyeye bu şekilde taşıdık. Üniversiteden iş hayatına yasakların hüküm sürdüğü bir Türkiye'den hak ve özgürlüklerin her alanda korunduğu bir ülkeye bu şekilde geldik. 20 yıl önce ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde Türkiye'yi 4 ana sütun üzerinde inşa etme sözünü vermiş, ilk sıraya da eğitimi almıştık. Ardından ulaşım, enerji, tarım, diplomasi dedik ve bunların hepsini teker teker hayata geçirdik. 20 yılda milletimize verdiğimiz her sözü tuttuk.Bugünün dünyasında ilerlemenin, kalkınmanın, rekabetin ilk göstergelerinden biri eğitim-öğretimde alınan mesafe. Eğitimöğretime her yeni yatırım, kalkınma için sağlam bir temel, bilgi toplumu olma yolunda atılan önemli bir adım. Bugün açılışını yaptığımız Köy Yaşam Merkezleri, eğitimde gelenekle geleceği buluşturan stratejik hamlelerden biri. Köy Yaşam Merkezleriyle sadece eğitime yeni bir soluk kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda çocukları yarının Türkiye'sine de hazırlıyoruz. Bu merkezlerde gerçekleştirilecek mesleki ve teknik kurslar ile kültür ve sanat faaliyetleri de köylere yeni bir dinamizm katacak. Önümüzdeki yıl sonuna kadar tüm köylerimizde, Köy Yaşam Merkezlerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Köy Yaşam Merkezlerinin Türkiye'ye, millete, köylerde bu hizmetten faydalanacak vatandaşlara hayırlı olmasını diliyorum.Köy yaşam merkezlerimizde genel , mesleki ve teknik kurslardan tarım bahçecilik, ormancılık, tarım teknolojileri, gıda ve hayvancılık alanlarına kadar geniş bir yelpazede programlar gerçekleştiriyoruz. Köylerde ve Köy Yaşam Merkezlerinde açılan 8 bin 507 kursa yüzde 72'sini kadınların oluşturduğu 122 bin 664 vatandaş katılım gösterdi. Kadınlarımızın kurslarımıza daha fazla teveccüh göstermesinden memnuniyet duyuyoruz.İdeolojik eğitim müfredatı. yerine evlatlarımızın yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan özgürlükçü bir modeli hâkim kıldık. Köy kültürünü aşağılayanlar artık birer acı hatıradan ibarettir. Biz bu merkezlerle Anadolu irfanının en saf halini temsil eden köylerimizi günümüzün imkân ve araçlarıyla yarına hazırlıyoruz.