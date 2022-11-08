Şentop, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Rıfat Çubarov ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop,, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Rıfat Çubarov ve beraberindeki heyet ile görüştü. Şentop, burada yaptığı konuşmada; Ukrayna ve Kırım'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Şentop, Kırım'daki gelişmeleri 25 Ekim'de Zagreb'de düzenlenen Kırım Platformu Parlamenter Zirvesi'nde ele aldıklarını anlattı. Şentop, "Kırım'da yaşayan soydaşlarımızın durumlarını yakından takip ediyoruz. Aklımız, gözümüz hep oralarda" dedi. Ukrayna'daki gelişmeleri de değerlendiren Şentop, özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelere yönelik bombalamalar ve alt yapıya verilen zararı endişeyle karşıladıklarını ifade etti.



Şentop, Türkiye'nin, sorunun barış yoluyla çözümü için baştan bu yana gösterdiği gayretin devam ettiğine işaret ederken, tahıl koridoru ve esir değişimi konusunda sağlanan başarıyı başka adımların takip etmesini umduklarını söyledi.