Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi'ni açıklamasının ardından AK Parti seçim beyannamesine odaklandı. Vizyon belgesinde olduğu gibi bildirgenin de bir tören ile kamuoyuyla paylaşılmasına dönük hazırlıklar devam ediyor. Çalışmaları parti içindeki farklı ekipler yürütüyor. Yazım için de ayrıca bir komisyon oluşturuluyor. Kuruluşundan bu yana kendisine oy veren yüzde 68'lik kitleyi daha da genişletmeyi hedefleyen AK Parti, "Yarın değil hemen şimdi", "Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar" konsept ve sloganlarını kullanacak.