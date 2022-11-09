20 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı

İzmirCumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/ PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 12 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alınırken, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltı kararı verilenler arasında 4'ü muvazzaf 14 asker, 13'ü darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi, 1'i ihraç polis olduğu öğrenildi.Mersin merkezli olmak üzere Hakkari ve Kars'ta FETÖ güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışan ve eski asker olan M.Y. de var.İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda, FETÖ/gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü telefonla aranan ve aralarında Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevde olan 3 astsubay, 4 subay, 2 ihraç askeri personel, 18 kapatılan askeri okul öğrencisi, 7 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı./ SABAH