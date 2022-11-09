ABB garibana yardımı kesti, 50 bin lira maaşı olan aileye et yardımı yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kasım Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi'nde Ankara'da suya yapılan indirim tartışıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi; suya yapılan indirimi bahane ederek her ay düzenli yapılan et desteği ile kömür ve tohum desteğini ertelemek zorunda kaldığını açıkladığına dikkat çekti.





Oğuz, Ankara'da suya yüzde 50 indirim yapılmasının ardından sosyal yardımların kesilmesinin yanlış olduğunu belirterek, "Sosyal yardımlar ASKİ'ye mi bağlıydı? Kısmanız gereken en son konuyu en başa çekmeniz doğru olmadı" ifadelerini kullandı.



Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) durdurduğu yardımları yapmak ABB'den liste talep ettiklerini hatırlattı.

ABB'DEN 50 BİN TL MAAŞ ALANA ET YARDIMI

Serhat Oğuz, ABB'den talep ettikleri listenin 19 Ekim'de ellerine ulaştığını ve listeleri incelediklerini belirterek, şunları söyledi:



"Listeler, bize isim halinde ve tüm kimlik bilgileri ile birlikte gönderilmiş ama ben isim telaffuz etmeyeceğim. Sosyal yardımlarda Ankara Büyükşehir Belediyesinin ne kadar hassas davrandığını göstermek için bir kaç tane örnek vereceğim. Ne demiştik asgari ücretin 3 /1'i. Yani, 1830. Takriben değerli kardeşlerim, 50 bin geliri olan bir kimseye et desteği verilebilir mi? Aylık 50 bin, kendisi ve eşi aktif çalışan, kendisinin ve eşinin aylık geliri takriben net rakam söylemeyeceğim. Deşifre olmasın diye. 50 bin. Yukarısı varda aşağısı yok. 50 bin lira olan vatandaşımız et yardımı alabilir mi? Listeler bize ilk ulaştığında da söylemiştim. Ben bunlarla ilgili bir dosya hazırlıyorum. Bu dosyayı da resmi olarak Ankara Büyükşehir Belediyesine getirip takdim edeceğim. Bunlarla ilgili yanlış yapılmıştır diye. Burada isim telaffuz etmiyorum. Ama muhataplarına verebilirim. Bir insanın toplam 3 evi, 8 arsası, 2 maaşı varsa bu kişi kömür yardımı alabilir mi? 3 evi, 3 aracı, 24 taşınmazı varsa bu vatandaşımız kömür yardımı alabilir mi? Elimde bu şekilde 500 kişilik bir liste var."

Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederek, 'Geçtiğimiz hafta vatandaşa mesaj göndererek ilçemdeki çözümün adresini göstermiş oldu" ifadelerini kullandı.