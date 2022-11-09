Avrupa uyuşturucu trafiğinin yüzde 80’ini PKK kontrol ediyor

Terör örgütü PKK, terör eylemlerini finanse etmek için uluslararası uyuşturucu trafiğinde üretimden transfere ve pazarlamaya kadar rol alırken Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve AB ülkelerinin raporları bu faaliyetleri açıkça belgeliyor. PKK'nın illegal yollardan elde ettiği finans kaynakları içerisinde uyuşturucu ticareti önemli rol oynuyor. 90'lı yıllardan itibaren yayımlanan pek çok yerli ve yabancı rapor, örgütün Avrupa'da bu alandaki faaliyetlerini ve elde ettiği geliri ortaya koyuyor. Bunlara göre PKK, üretiminden dağıtımına ve Avrupa sokaklarında satışına kadar uyuşturucu ticaretinin her aşamasında rol alıyor. Avrupa'daki uyuşturucu ticaretinin yüzde 80'ini kontrol eden örgüt, bu yolla yıllık 1.5 milyar dolar civarında gelir elde ediyor. PKK'nın uyuşturucu faaliyeti Ortadoğu'dan Batı Avrupa ülkelerine kadar uzanırken, bu geniş alan dünyanın en önemli güzergâhlarından 'Balkan rotası'nın tamamını kapsıyor. Yoğun uyuşturucu madde akışının geçtiği bu rota üzerinde teşkilatlanması bulunan PKK, ürettiği veya kaynağından temin ettiği maddeleri bu güzergâh üzerinden kolaylıkla naklediyor. Terör örgütü, uyuşturucu ticaretinde, siyasi amaçlı dernekleri ve deşifre olmamış teröristlerini kullanıyor.