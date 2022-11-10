Lafı bırak icraata başla

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Türkiye'yi ziyaret ederek Başkan Erdoğan'la görüşmesi İsveç basınında geniş yer buldu. Ülkenin önde gelen gazetesi Aftonbladet, "Kristersson, Türkiye ile bir dostluk grubu kurarak ilişkileri güçlendirmek istiyor" başlıklı haberinde, "Kristersson ayrıca İsveç'in hiçbir terör örgütüyle diyaloğa girmeyeceği yönünde söz verdi" ifadelerini kullandı. Dagens Nyheter gazetesinde "Erdoğan, bir sonraki toplantıda daha olumlu bir tablo bekliyor" başlığıyla yayımlanan haberde, Kristersson'un Erdoğan'a, teröristlerle daha sıkı mücadele sözü verdiğine işaret edilerek "Erdoğan bir sonraki toplantıda laf değil sonuç odaklı eylemler görmek istiyor" denildi.Expressen gazetesi ise Erdoğan'ın gelecek günlerde İsveç'ten daha fazla hareket görmek istediğini vurguladı. Haberde, Kristersson'un görüşmeyi verimli olarak nitelendirdiği ve Türkiye, Finlandiya, İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra'nın taahhütlerini yerine getireceklerini söylediği belirtildi. İsveç resmi haber ajansı TT de haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek için önemli adımlar attığını ancak daha net sinyallere ihtiyaç duyulduğunu vurguladığını aktardı. Svenska Danbladet gazetesi de ay sonunda İsveç Başbakanı Kristersson ile Başkan Erdoğan'ın İsveç'te görüşebileceklerini yazdı.İsveçParlamentosu terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran düzenlemeyi 16 Kasım'da oylayacağını açıkladı. Yeni düzenlemeyle terörle bağlantılı ve terörü destekleyen oluşumların örgütlenmesi daha fazla kısıtlanacak. Anayasa değişikliği getiren düzenleme parlamentodan geçerse 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.