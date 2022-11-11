DHKP-C’nin avukat yapılanmasına ceza yağdı!

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile dernek üyesi 21 avukatın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan Kozağaçlı için "örgüt üyeliği"nden 12 yıl ceza ve "propaganda"dan ceza verilirken, tutukluluk haline devam kararı verildi.

DHKP-C AVUKATLARINA CEZA YAĞDI

Tutuklu yargılanan isimlerden Oya Aslan'a "örgüt üyeliği"nden 10 yıl 6 ay ceza ve tutukluluk halinin devamına, Barkın Timtik'e "örgüt üyeliği"nden 12 yıl ceza ve "propaganda" ve "direnme suçu"ndan ceza ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Cezaevinde Ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik hakkında ise "düşme" kararı verildi.

19 SANIĞA MAHKUMİYET VERİLDİ

18 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada başkan Ali İhsan Horasan ve heyeti Şükriye Erden hakkında "propaganda" suçundan ceza ve ayrı ayrı hükmün açıklanmasının geri bırakılması; Özgür Yılmaz hakkında "propaganda" suçundan ceza; Naciye Demir hakkında "propaganda" suçundan ceza ve ayrı ayrı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları verildi. Güray Dağ, Efkan Bolaç, Serhan Arıkanoğlu, Sevgi Özer Sönmez için "örgüt üyeliği"nden 6 yıl 3'er ay ceza; Gülbin Aydın'a "örgüt üyeliği"nden 6 yıl 3 ay ve "propaganda"dan ceza ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması; Güçlü Sevimli'ye "örgüt üyeliği"nden 6 yıl 3 ay ceza ve "propaganda"dan ceza, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı için "örgüt üyeliği"nden ceza ve "propaganda"dan ceza ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.