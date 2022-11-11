Ezeli ve ebedi kardeşliğimizin sembolü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Özbekistan'ın Semerkand kentinde resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ı Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Başbakan Yardımcısı Camşid Hocayev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer yetkililer karşıladı. Emine Erdoğan'a apronda çiçek takdim edildi. Erdoğan ev sahibi Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le ikili ve heyetler halinde görüşme gerçekleştirdi. Bugün yapılacak zirvede 20 yıllık yol haritasını oluşturan vizyon belgesinin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek önemli kararlar alınacak, dönem başkanlığı Türkiye'den Özbekistan'a devredilecek.Erdoğan, zirveyle ilgili "Geçen yılki tarihi İstanbul Zirvesi ile Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüşen birliktelik günden güne güçleniyor. Dönem başkanlığımız sırasında İstanbul'da alınan kararların hayata geçirilmesi ve takibi için yoğun mesai harcadık. Semerkand zirvemizde teşkilatımızın geleceğine ve mevcut işbirliğimizin derinleştirilmesine dair görüşmeler yapıp önemli kararlar alacağız. İşbirliğini çok daha ileri taşıyacağız" dedi. Başkan Erdoğan, Semerkand Kongre Merkezi'nde de Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı Takdim Töreni'ne katıldı. Özbekistan lider Mirziyoyev'in nişanı kendisine takdim etmesinden sonra konuşma yapan Erdoğan, şunları kaydetti: "Özbekistan halkına teşekkür ederim. Bu nişanı ezeli ve ebedi kardeşliğimizin bir sembolü olarak kabul ediyorum, büyük bir gururla taşıyacağım.Fıkıh ilminin efendisi Buhari adına bir üniversitenin burada kuruluyor olması, İslam dünyasına da çok farklı bir mesaj olacaktır. Bugün zaten bir heyet Türkiye'den oğlum da dahil olmak üzere İbni Haldun Üniversitesi'nden arkadaşlar Taşkent'e gelmişler, orada çalışmalar yapmışlardır. Öğrencilik yıllarımızda özellikle İmam Buhari'yi, Sahihi Buhari isimli hadis eseri ile tanıdık. Bizim için en önemli kaynak eserdi. Herhangi bir hadis arayacaksak önce Buhari'nin eserine bakardık. Kardeşim Mirziyoyev burada böyle bir üniversiteyi kurduğu zaman burası çok ciddi bir ilmi merkez ve çekim alanı olacak. Çok önemli bir adım attı, tebrik diyorum. Bu nişanı takmaktan şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum."Törenin ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in bugün gerçekleştirilecek zirveye katılacak liderler onuruna verdiği yemeğe katılan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le de bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.(Ermenistan'la normalleşmeye ilişkin soruya cevaben) Ermenistan tarafına çok açık ve net şunu söyledik: Siz Azerbaycan'la eğer ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz Türkiye olarak bizim de Ermenistan'la olan ilişkilerimiz olumlu istikamette yürüyecektir. Biz, sizden bunu bekliyoruz. Şu an itibarıyla bu aşamaya gelinemedi. Zira sürekli diasporalar, gerek Fransa'da, gerek Amerika'da aleyhte çalışıyorlar. Tabii bunlar süreci olumsuz etkiliyor. Süreci olumlu istikamete dönüştürecek olan Ermenistan yönetimidir. Bunu başarabilirlerse bizim de bakışımız, olumlu istikamette değişir ve bu konuda bizler de düşman üretmeye değil, dost kazanmaya gayret ediyoruz. Temennim odur ki Ermenistan yönetimi, bunu başarırsa hele hele bir de tabii gerek Laçın gerek Zengezur, bunlarla ilgili Azerbaycan'la atacakları adımlar da bizim atacağımız adımları olumlu istikamette etkiler.(Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çalışmalarına dair soruya cevaben) Arabuluculuk çabalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Ama buna bir tarih vermek akıl kârı değil. Herson ile ilgili Rusya'nın aldığı çekilme kararı olumlu ve önemli. Temennim odur ki G20'ye Rusya'dan bir katılım olursa orada görüşme imkânı olacak. Aksi takdirde telefon diplomasisini Rusya'yla sürdürmeye devam edeceğiz. Arabuluculukta başarılı olmak ve barışın egemen olduğu bir dünyaya geçişi sağlamak istiyoruz.