SON DAKİKA | Eski EDOK komutanı Metin İyidil’in cezası belli oldu

Mahkeme Başkanı, esasa ilişkin savunmaların tamamlandığını belirtmesinin ardından İyidil, 6 yılı aşkın sürerdir tutuklu yargılandığını, mahkemeden adil ve vicdani bir karar vermesini talep ettiğini söyledi. Tutuklu sanık Koçyiğit ise yargılama sonunda suçsuz olduğunun ortaya çıktığına inandığını dile getirerek, beraatini talep etti.