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Giriş Tarihi: 12.11.2022 21:52

AFAD, "Çök Kapan Tutun" tatbikatına katılan vatandaşlara teşekkür etti

AA
AFAD, Çök Kapan Tutun tatbikatına katılan vatandaşlara teşekkür etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan "Çök Kapan Tutun" deprem tatbikatına destek veren kurum ve kuruluşlar ile tatbikata katılan vatandaşlara teşekkür etti.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, afet farkındalığı oluşturmak için bugün saat 18.57'de tatbikata katılım gösteren vatandaşlar ile "Afet Tatbikatı, Yarının Hazırlığı" anlayışıyla tatbikatın hazırlık ve uygulanması sürecinde destek veren medya, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkür edildi.

Depremin bir Türkiye gerçeği olduğu anımsatılan açıklamada, "Deprem ve tüm afetlerle mücadelede kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşlarımızın birlikte hareket etmesi kritik önem arz ediyor. Bu kapsamda afetlere hazırlık bilinciyle bir araya geldiğimiz tatbikata katılan herkese teşekkürlerimizle." ifadelerine yer verildi.

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AFAD, "Çök Kapan Tutun" tatbikatına katılan vatandaşlara teşekkür etti
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